A San Siro succede l'impensabile. Il Sassuolo batte i campioni d'Italia e allontana addirittura l'Inter dalla vetta, dopo che il pareggio del Milan a Salerno aveva fatto intravedere il sorpasso dei nerazzurri. Un'Inter scollegata e disunita, che parte malissimo e si trova subito sotto per il gol di Raspadori in contropiede. Senza Brozovic il centrocampo dell'Inter non tiene, la formazione di Inzaghi non è equilibrata e viene punita anche al 26', con Scamacca tutto solo a colpire di testa sul secondo palo. Da quel momento comincia la partita da eroe di Consigli, che salva tutto con alcuni interventi miracolosi: Inzaghi all'intervallo si gioca le tre punte (dentro Dzeko per Gagliardini), l'Inter crea ma non sfonda (clamorosa occasione fallita da Lautaro a porta vuota al 73'). Il Sassuolo ha anche le occasioni per il 3-0 in contropiede, al 94' De Vrij segna ma c'è mano di Dimarco a inizio azione. Domenica da incubo per i nerazzurri: da possibile sorpasso sul Milan a -2 dalla vetta.

Il tabellino

INTER-SASSUOLO 0-2 (primo tempo 0-2)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian (46' Dumfries), Gagliardini (46' Dzeko), Barella, Calhanoglu (78' Vidal), Perisic (78' D'Ambrisio); Sanchez, Lautaro. All.: S. Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan (46' Tressoldi), Kyriakopoulos; Frattesi (70' Henrique), Lopez; Berardi (89' Peluso), Raspadori, Traore (78' Harroui); Scamacca (70' Defrel). All.: Dionisi.

Gol: 8' Raspadori (S), 26' Scamacca (S), 94' De Vrij (I

Assist: 0-1 Berardi (S), 0-2 Traore (S)

Ammoniti: Raspadori (S), Muldur (S), D'Ambrosio (I)

La cronaca in 9 momenti chiave

8' GOL DI RASPADORI - Altra palla persa dall'Inter e contropiede dei neroverdi, controllo e conclusione vincente.

26' GOL DI SCAMACCA - Palla di Traore sul secondo palo, colpo di testa tutto solo! Palla sul palo e in gol.

31' CHE PARATA DI CONSIGLI - Stacco di Skriniar sul secondo palo, grandissimo intervento del portiere.

39' TRAVERSA DI BERARDI - Altra ripartenza, sinistro a giro con Handanovic battuto.

58' CONSIGLI SU DZEKO - Grande palla di Perisic, il bosniaco vola verso la porta ma viene respinto con il sinistro.

64' CONSIGLI MIRACOLOSO - Intervento clamoroso su colpo di testa di Dzeko.

73' COSA HA SBAGLIATO LAUTARO - Dimarco la mette in mezzo, Dzeko chiuso: il Toro arriva a un metro dalla porta e manda fuori.

79' RASPADORI E BERARDI A UN PASSO DAL GOL - Scavetto di Raspadori, Skriniar salva sulla linea. Poi Berardi calcia a giro sul secondo palo: largo di niente.

94' ANNULLATO IL GOL DI DE VRIJ - Colpo di testa vincente, ma l'azione parte da un fallo di mano di Dimarco!

Il momento social

Il migliore

Andrea CONSIGLI – Strepitoso l'intervento di riflesso sul colpo a botta sicura di Skriniar, poi dispensa miracoli come se non ci fosse un domani. Imbattibile.

Fantacalcio

Promosso. Domenico BERARDI - Un +1 con l'assist per Raspadori in una prova da grandissimo: che stagione.

Bocciato. Lautaro MARTINEZ - Polveri bagnate, ancora! È generoso ma non centra mai la porta. Nella ripresa si divora un gol incredibile, l'ennesimo, persino difficile da spiegare. Irriconoscibile!

