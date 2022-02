Simone Inzaghi per nulla contento di come ha giocato la sua squadra contro il Sassuolo. Una sconfitta che fa male quella del Meazza, È unper nulla contento di come ha giocato la sua squadra contro il. Una sconfitta che fa male quella del Meazza, uno 0-2 che non permette ai nerazzurri di sfruttare il clamoroso pareggio del Milan a Salerno . Detto questo, Inzaghi è soprattutto insoddisfatto per l'approccio che l'Inter ha avuto. Quasi a sottovalutare un avversario che, in stagione, era andato a vincere in trasferta in casa di Milan e Juventus

Ad

Ci mancano 13 finali ma...

Serie A Sassuolo storico: ha vinto in casa di Inter, Juve e Milan UN' ORA FA

Sono molto arrabbiato per l'approccio. Il Sassuolo aveva vinto col Milan qui e a Torino con la Juve. Dovevamo stare attenti. Poi nel secondo tempo abbiamo cercato di organizzare qualcosa, ma non abbiamo avuto nemmeno l'episodio. Dovevamo approcciare in modo diverso al di là delle fatiche di Coppa e della gara del Sassuolo. Ora analizzeremo con calma, cercheremo di trovare energie fisiche e mentali. Siamo tutte lì, sappiamo che mancano 13 finali da qui alla fine e vogliamo andare avanti

Creato poco?

No, abbiamo creato tantissimo. Non siamo riusciti a riaprirla con un guizzo. A fine primo tempo ne avrei cambiati un po' più di due. Abbiamo poi giocato con due mediani e il trequartista. Abbiamo cercato di riaprirla, ma no ci siamo riusciti. Sarà motivo di analisi perché è una partita che non va bene e dobbiamo mettercela alle spalle. Avevo qualche assenza pesante, ma dobbiamo essere più forti delle assenze, degli episodi e delle squalifiche. Siamo lì tutti in due punti e vedremo cosa accadrà

Lautaro Martinez sconsolato dopo Inter-Sassuolo - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Subentrata tensione o ansia?

Penso di no. Sono abituati a partite del genere. Ci è mancata brillantezza. Abbiamo preso due gol che non si prendono. Siamo comunque il migliore attacco, torneremo a segnare con più convinzione

L'approccio piuttosto che le occasioni fallite?

Quando crei occasioni non devi preoccuparti. È questione di una partita massimo due. Oggi dovevamo essere più bravi e attenti perché sapevamo che il Sassuolo è una squadra tecnica e ha ottimi giocatori in ripartenza. Nonostante la partita di mercoledì, dovevamo approcciare meglio la partita. Una squadra che vuole vincere lo Scudetto non può approcciare la partita in questo modo

Spalletti, Doveri e lo zaino dell'Inter: show in conferenza stampa

Serie A Inter-Sassuolo, pagelle: Consigli imbattibile, crisi Lautaro 2 ORE FA