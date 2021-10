Simone Inzaghi lascia il Mapei Stadium con tre punti pesantissimi, figli del terzo successo in rimonta dell'Inter in campioanto. Il 2-1 contro il Sassuolo è firmato Dzeko-Lautaro, ma l'allenatore nerazzurro parte lascia il Mapei Stadium con tre punti pesantissimi, figli del terzo successo in rimonta dell'Inter in campioanto. Il 2-1 contro il Sassuolo è firmato Dzeko-Lautaro, ma l'allenatore nerazzurro parte dall'episodio da moviola sul finire del primo tempo , quello tra Handanovic e Defrel:

"Io credo che Handanovic sia stato strepitoso in questa occasione e con la parata su Boga. In queste ultime due settimane ho sentito troppe parole riguardanti un portiere straordinario. In questo caso lui si disinteressa completamente del pallone, fa di tutto per non toccare l’avversario ed è questo che hanno giudicato arbitro e VAR. La decisione è stata corretta, lui è stato bravissimo. Sapevamo che questa sarebbe stata una partita difficile, abbiamo anche sofferto. Abbiamo approcciato bene il primo quarto d’ora, ma il Sassuolo ha fatto meglio di noi fino ai cambi. Ho visto una squadra che ha avuto voglia di reagire”.

Sui 4 cambi tutti insieme

"Giocando ogni tre giorni avevo bisogno di cambiare, è uscita anche gente che non meritava, ma ho visto tanti giocatori stanchi. Siamo usciti nel migliore dei modi da un ciclo terribile. Ormai lo diciamo da anni, sono calendari ingestibili. E' difficile per tutte le squadre che fanno le coppe. Ma l'allenatore è qua per quello, alternarli e capire chi ha bisogno di riposo".

Sulla prima parte di stagione

“In campionato potevamo meritare un paio di punti in più, ma sono contento nel vedere che la squadra sa soffrire. In queste prime sette partite siamo andati anche sotto e abbiamo giocato ogni tre giorni, ma ho trovato un gruppo con grande spirito che resta sempre in gara. Tecnicamente le ultime due gare non sono state belle come le prime, ma adesso cercheremo di recuperare. Sappiamo che alla ripresa avremo Lazio, Champions e Juve e le affronteremo una alla volta”.

Su Dzeko

“Lo conoscevo da avversario, ora mi ha colpito la disponibilità ed il modo di allenarsi. Non è più giovanissimo, ma non si tira mai indietro. E’ normale poi fare delle valutazioni, dovrò essere bravo nell’alternare tutti i nostri attaccanti”.

Su Calhanoglu

"Ho voluto Calhanoglu a tutti i costi, ci darà tantissimo. Ha alternato grandi partite a partite come quella di stasera dove ha sofferto un pochettino. Con l'Atalanta aveva fatto benissimo. Sono contento di Hakan".

Dionisi: "Episodio di Handanovic? Lo abbiamo visto tutti..."

"Il secondo tempo doveva essere giocato in modo diverso: l'episodio di Handanovic lo abbiamo visto tutti. C'è rammarico per il risultato e rabbia per gli episodi. Però anche questi fanno parte della partita e dobbiamo accettarli. La decisione va accettata, anche se il Var c'è e doveva intervenire. Ma va bene così, sbagliano i giocatori, sbagliano gli allenatori, sbagliano anche gli arbitri: lo dobbiamo accettare, è un episodio che ha condizionato tanto la gara ma è andata così. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo fatto, ma non sono felice del risultato. Abbiamo preso due gol per nostro demerito, ma anche per merito dell’Inter. Credo sia stata una bella partita, abbiamo messo in campo una prestazione importante: avrei firmato solo per la vittoria se mi avessero detto che tipo di partita avremmo fatto. Peccato sia finita così perché abbiamo osato, però i valori tecnici, fisici e i sostituti che ha potuto sfruttare l'Inter hanno cambiato la partita. Faccio i complimenti ai miei giocatori ma le prestazioni non ci possono più bastare".

