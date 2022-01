Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, interviene in conferenza stampa per parlare della sfida contro il Bologna, che aprirà alle 12.30 la 20ª giornata di Serie A. Nei nerazzurri mancherà Hakan Calhanoglu, squalificato. Assenti poiché positivi al Covid-19 Dzeko, Cordaz e Satriano. "Sfida complicata, affrontiamo una squadra che nell'ultima partita dell'anno ha vinto meritatamente a Sassuolo su un campo tutt'altro che semplice. Sappiamo il valore dell'avversario, conosco molto bene l'allenatore: preparato, organizzato. Servirà una partita importante".

Ad

Allenatore del mese? Fa piacere, significa che io e il mio staff stiamo lavorando bene (Inzaghi)

Serie A Mihajlovic: "Caso Djokovic? Se l'hanno invitato ci sarà un motivo" 2 ORE FA

Emergenza covid

"C'è un clima d'incertezza che non fa bene al calcio. Abbiamo 3 positivi, il Bologna ne ha 8. Poi ci sono le autorità che decidono, sia io che Mihajlovic sappiamo che fino al fischio d'inizio dobbiamo essere pronti a qualsiasi cosa. In questi due anni ci è capitato spesso, ma è una cosa che coinvolge tutte le squadre. Ci hanno detto che domani si gioca, la Supercoppa pure e giocheremo di volta in volta".

Sulla formazione

"Un'idea ce l'ho, me la porto avanti. Nonostante gli assenti ho i sostituti, domattina parlerò con i ragazzi e deciderò all'ultimo".

Su Lukaku

"Non mi va di parlarne, non è una cosa di mia competenza. Posso solo dire che Lukaku è un grandissimo giocatore che qui all'Inter ha fatto due anni straordinari, che con me è stato 10 giorni e ha lavorato nel migliore dei modi. Ora gioca in un'altra squadra e spero possa essere molto utile. Ne sono certo perché è un top player che sposta gli equilibri di una squadra".

Vi sentite favoriti?

"Due mesi fa qualcuno non lo diceva più, adesso lo stanno dicendo nuovamente perché siamo tornati in testa. Per noi deve essere uno stimolo".

Mercato?

"Aspettiamo l'arrivo del nostro presidente a Milano. Abbiamo la fortuna di avere Marotta, Ausilio e Baccin che lavorano in un'unica direzione. Stiamo guardando ma siamo concentrati anche agli impegni ravvicinati in campo".

Sul premio di allenatore del mese

"Fa piacere, significa che io e il mio staff stiamo lavorando bene. Penso che gli obiettivi migliori siano quelli collettivi, ossia di alzare qualche trofeo, cosa che mi è riuscita in passato e che voglio che accada anche qua".

Sul rinnovo di Brozovic

"L'ho già ribadito, secondo me è molto contento ed è un giocatore importantissimo. Penso che rinnoverà, poi potete chiedere a Marotta e Ausilio perché io guardo più il campo".

Fantacalcio: i consigli per la 20a giornata di Serie A

Calciomercato Insigne vola a Toronto, Onana è dell'Inter UN GIORNO FA