Simone Inzaghi nel post-partita: L'Inter si salva al terzo minuto di recupero . Al Grande Torino, i granata di Juric vanno avanti dopo meno di un quarto d'ora grazie a un gol di Bremer e sembrano poter portare a casa la vittoria. Al 93', però, il neo entrato Sanchez trova il pareggio su bellissima imbucata di Dzeko. Il primo posto del Milan dista ora 4 punti. Ecco le parole dinel post-partita:

"Nel primo tempo come aggressività meglio il Toro, anche se Berisha ha fatto due interventi strepitosi. Nella ripresa siamo entrati con un'inerzia diversa e, se avessimo trovato il pari prima, avremmo potuto vincerla. Per conquistare lo Scudetto, bisogna approcciare meglio le partite".

Sull'assenza di Brozovic

"Abbiamo perso energie e giocatori in un momento cruciale della stagione, ma questo non deve essere un alibi. Ci rimangono 10 finali più la Coppa Italia. Adesso dobbiamo recuperare energie e qualche risultato, che è venuto meno. Abbiamo abbassato la nostra media, ma non c'è preoccupazione perché ora possiamo allenarci di più e analizzare il perché degli ultimi risultati. C'è stanchezza fisica e mentale, ma siamo l'Inter e possiamo fare meglio. Oggi non siamo partiti bene, ma poi abbiamo creato tantissimo".

Sul peso della favorita

"Sappiamo dove siamo partiti e che abbiamo fatto ricredere molti. Qualcuna delle avversarie ha avuto più tempo per allenarsi, ma noi non ci tireremo indietro e vedremo come finirà".

Sulla lotta Scudetto

"Siamo in tante squadre che diamo vita ad un duello entusiasmante".

Sul ritorno col Liverpool

"Non sono pentito di non aver tolto Sanchez, in quel momento ci stava dando tanto: è sempre difficile fare scelte. A volte è facile parlare alla fine, noi dobbiamo prendere decisioni ogni giorno e dobbiamo prenderci le nostre responsabilità".

Sul rigore non fischiato a Belotti

"C'è l'arbitro lì e la valutazione va fatta su di lui, noi ne abbiamo già pagate a caro prezzo, ho già pagato con l'espulsione con la Juve e la squalifica dopo il derby".

