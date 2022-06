Brutte notizie per l'. Milan, che si era infortunato durante il match di Nations League tra Slovacchia e Kazakistan, dovrà stare fermo tra le tre e le sei settimane a causa di un problema muscolare ai flessori della coscia con versamento. Questo quanto rivelato dallo staff medico dell'Inter dopo gli ultimi accertamenti fatti sul giocatore che è appena rientrato in Italia. Tra una ventina di giorni ci sarà un nuovo controllo per valutare i tempi di recupero, ma il centrale nerazzurro rischia ben oltre il mese di stop.