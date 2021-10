Stefano Sensi, fermato da una serie lunghissima di infortuni da quando è arrivato all’Inter, ha intrapreso un’avventura imprenditoriale in una start up milanese che ha lanciato un algoritmo per monitorare e prevenire gli infortuni nei calciatori professionisti. Si chiama "Vedrai Spa", ed è stata fondata a maggio dell’anno scorso da Michele Grazioli: 26enne laureato alla Bocconi. La collaborazione tra Sensi e la start up è iniziata la scorsa estate quando il giocatore ex Sassuolo è entrato nel lotto dei 32 investitori che hanno sottoscritto un aumento di capitale di 5 milioni. Nel gruppo anche Andrea Bocelli, Piero Angela e Giorgio Chiellini.

