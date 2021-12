Le reali valutazioni sull'entità dello stop verranno effettuate nella prossima settimana, ma le notizie in casa Inter rimangono comunque tutt'altro che incoraggianti. Dopo l'infortunio rimediato nell'ultimo match di campionato contro la Roma si è sottoposto agli esami di rito all'Humanitas di Rozzano: il referto parla di, con le condizioni dell'argentino che rimangono - dunque - da valutare nei prossimi giorni. Intanto, Simone Inzaghi dovrà fare a meno dell'argentino almeno per il match del Bernabeu contro il, in programma martedì alle 21:00.