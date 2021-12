Simone Inzaghi è contento per il momento della squadra ma, in generale, per questa prima parte di stagione della sua Inter. Nonostante qualche cambiamento ( è contento per il momento della squadra ma, in generale, per questa prima parte di stagione della sua. Nonostante qualche cambiamento ( proprio quello dell'allenatore ), i nerazzurri si sono dimostrati la miglior squadre del campionato tanto da conquistare il titolo di Campione d'Inverno con un turno d'anticipo , oltre alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions che non avveniva dalla stagione 2010/2011 . Un buon inizio, ma poi si faranno i conti alla fine ricorda Inzaghi. E, tutto questo, deve essere solo uno stimolo a far ancora di più nella seconda parte della stagione.

Ad

Essere Campioni d'Inverno non finisce nell'albo d'oro

Serie A Plusvalenze: sede Inter perquisita dalla Guardia di finanza 2 ORE FA

Sono molto soddisfatto del primato 'invernale', ma sappiamo che non finisce nell’albo d’oro. È una bella sensazione, ma deve essere uno stimolo per fare ancora di più. Siamo in un bel momento, i ragazzi sono tutti coinvolti, abbiamo la fortuna di poter lavorare sempre molto bene nonostante le tantissime partite che abbiamo avuto

Siamo in linea con gli obiettivi della società

Il percorso è ancora molto lungo. Abbiamo visto che in queste prime 18 gare di campionato i vertici della classifica sono cambiati velocemente. Noi siamo in linea con quello che ci aveva chiesto la società, che era di ritornare agli ottavi, di mantenere le prime quattro posizioni in campionato, quindi siamo contenti. La squadra sta lavorando molto bene e questo è uno stimolo per farci continuare su questa strada sapendo che le insidie sono sempre tante

Perisic e Calhanoglu in Salernitana-Inter, Serie A 2021/22 Credit Foto Getty Images

Vincere ancora lo Scudetto? Pensiamo a vincere col Torino...

Mancando ancora 20 partite da qui alla fine. È ancora tutto lunghissimo e sappiamo cosa ci prospetta il calendario, ma adesso la mia preoccupazione è per la gara col Torino perché affrontiamo una squadra in salute e molto ben organizzata. Il Torino ha giocatori di qualità e quantità, e nelle ultime quattro partite ha fatto due pareggi e due vittorie. È in striscia positiva, l’allenatore è molto preparato e lo stimo molto, riesce a tirare fuori il meglio dalle sue squadre

Presto per pensare al Liverpool ma...

Manca ancora tanto tempo, sappiamo che ci dobbiamo arrivare nel migliore dei modi. Già da questi primi quattro mesi abbiamo visto che tra infortuni e squalifiche devi sempre avere in testa delle idee diverse perché la squadra per questi motivi può essere sempre in evoluzione da un giorno all’altro

Il Triplete dell'Inter di Mourinho? Tutto nacque dal ko col Catania

Serie A Inter, Zhang rilancia: "Con Inzaghi la via giusta" 5 ORE FA