Inter-Venezia, match valido per la vantitreesima giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 2-1, frutto delle reti di Henry per i lagunari e di Barella e Dzeko (quest'ultimo al 90') per i nerazzurri. Gara arbitrata da Matteo Marchetti di Ostia.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Serie A Dzeko al 90' esalta l'Inter: 2-1 in rimonta al Venezia 4 ORE FA

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 5 - Torna sulla terra dopo il partitone di Bergamo, facendosi sorprendere in maniera grossolana da Henry: errore grave. Poi rimedia su Okereke.

Milan SKRINIAR 5,5 - Si perde alle spalle Henry, che non lo perdona e va a incornare in rete. Un errore minimizzato dal risultato finale.

Stefan DE VRIJ 6 - Che fatica con Henry. La sua bravura sta nel ribattere colpo su colpo al fisicone del centravanti veneziano.

Alessandro BASTONI 5,5 - Gioca a due con Perisic, ma dietro ha qualche problemino, tanto da farsi ammonire. Gioca solo il primo tempo (dal 46' Federico DIMARCO 6 - La solita personalità, la solita capacità di impostare. Sfiora il gol su punizione)

Matteo DARMIAN 6 - Non riesce ad avere la meglio su Ullmann, anche se è da una sua azione insistita che nasce l'azione del pareggio di Barella (dal 73' Denzel DUMFRIES 6,5 - Sprizza volontà ed energia da tutti i pori in in finale d'assalto e porge a Dzeko il pallone dell'estasi)

Nicolò BARELLA 7 - Sempre protagonista nella metà campo avversaria, tra fraseggio e inserimenti. È al posto giusto al momento giusto sulla respinta di Lezzerini su Perisic (dal 73' Arturo VIDAL 6 - Si porta in area negli assalti finali e quasi trova il 3-1)

Marcelo BROZOVIC 5,5 - Non trova molti spazi per verticalizzare, considerato il muro che si trova davanti, e così è costretto a giocare in orizzontale. Poco convinto nel tiro da fuori (dall'82' Matias VECINO s.v.)

Hakan ÇALHANOGLU 5,5 - Non incanta. Gioca di concerto coi compagni, ma non accende la luce. Di positivo c'è soprattutto una splendida sventagliata in area su cui Dzeko non arriva.

Ivan PERISIC 6 - Partita non semplice, perché Ampadu non si fa certo mettere i piedi in testa. Entra comunque, e da protagonista, nell'azione del pari.

Edin DZEKO 7 - L'uomo della provvidenza, che abbina generosità a killer instinct nonostante una prestazione non indimenticabile. Il suo colpo da maestro al 90' vale 6 punti, non 3.

Lautaro MARTINEZ 5 - Sonnecchia senza entrare mai davvero in partita, bella rovesciata alta a parte, e Inzaghi non gli fa chiudere la partita (dal 73' Alexis SANCHEZ 6 - In un quarto d'ora si dimostra più brillante di Lautaro, mandando in porta Vidal nel recupero)

All. Simone INZAGHI 6 - Ringrazia Dzeko e benedice la capacità della sua Inter di non darsi mai per vinta. A fare la differenza sono anche i cambi.

Nicolò Barella esulta dopo il gol in Inter-Venezia - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Venezia

Luca LEZZERINI 6,5 - L'unica leggerezza, un colpo di testa di de Vrij non trattenuto, passa quasi inosservata. Per il resto para quasi tutto. Già, quasi.

Ethan AMPADU 6,5 - Ha un cliente scomodissimo come Perisic da fronteggiare, ma tiene botta e, anzi, contrattacca appena può. Suo il cross che Henry trasforma nel gol dello 0-1.

Marco MODOLO 6,5 - È lui il difensore in più scelto da Zanetti e Bertolini per rinfoltire la retroguardia: rischia il rigore a fine primo tempo, ma per il resto se la cava bene.

Mattia CALDARA 5,5 - Nello stadio in cui avrebbe voluto essere protagonista, resiste fino al 90' agli assalti interisti. Poi Dzeko gli salta sulle spalle, rendendo tutto vano.

Pietro CECCARONI 6,5 - Si fa valere pure lui, nonostante la grande delusione finale.

Maximilian ULLMANN 5,5 - L'impatto con la Serie A è buono, tra chiusure e qualche proposizione in avanti. Quando entra in campo Dumfries, però, le sofferenze raddoppiano.

Tanner TESSMANN 6 - Sacrificio e sostanza. Esce pochi secondi dopo la migliore azione della sua partita, un coast to coast che quasi manda in gol Okereke (dal 66' Sofian KIYINE 5,5 - Si fa ammonire immediatamente e non dà una grande mano alla squadra)

Antonio Junior VACCA s.v. (dal 25' Antonio Luca FIORDILINO 6 - Nonostante la disabitudine a giocare partite così, e nonostante debba entrare in campo in fretta e furia, gioca con personalità e senso tattico)

Mickael CUISANCE 5,5 - Deve lasciare da parte eleganza e piedi buoni, puntando su ripiegamento e senso del sacrificio. Non esattamente le sue caratteristiche (dal 73' Dor PERETZ 6 - Tenta in ogni modo di aiutare la squadra in copertura)

David OKEREKE 6 - Garantisce la profondità e sa come rendersi pericoloso: per due volte, la seconda molto seriamente, impensierisce Handanovic (dal 83' Arnor SIGURDSSON s.v.)

Thomas HENRY 7 - Illude il Venezia addirittura di uscire con l'intero bottino da San Siro, anche se la collaborazione di Handanovic è evidente. Eccellente il suo lavoro di protezione del pallone per la salita dei compagni (dall'83' NANI s.v.)

All. Alberto BERTOLINI 6,5 - Nonostante l'emergenza, è un Venezia che piace. Si porta in vantaggio, resiste a un avversario di maggiore qualità, sogna il colpo. Un buon viatico verso la salvezza.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Dzeko: "Inzaghi non mi ha tolto perché capisce di calcio" UN' ORA FA