In occasione degli auguri di Natale, il presidente dell'Inter Steven Zhang, in collegamento dalla Cina, ha voluto tirare le somme del 2021. Presenti Marotta, Antonello, Inzaghi e Lautaro in rappresentanza della squadra oltre a tutti i dipendenti nerazzurri. Ecco le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello Sport:

"Grazie a tutti, insieme abbiamo riportato l’Inter al successo dopo tanti anni. Ci tengo a fare i complimenti a Inzaghi e alla squadra per il primo posto in classifica. Avanti così, l’Inter è una famiglia. E questa è la strada giusta per toglierci altre soddisfazioni. Mi manca l'Inter e mi manca Milano, spero di tornare presto".

Le parole di Inzaghi

"Grazie a tutti per come sono stato accolto in questa famiglia. Il mio ringraziamento va al presidente, per l’opportunità che mi ha dato di essere qui e di allenare l’Inter. I risultati stanno arrivando, ora vogliamo chiudere l'anno con una vittoria".

Inzaghi: "Fase assestamento? Avevamo bisogno di conoscerci"

