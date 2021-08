Sono contento per il Tucu. E' un giocatore, secondo me, che ancora non ha fatto vedere il suo meglio. Ha tutto. Ha tecnica, velocità, tiro e potenza. Sono contento ed è giusto che si goda questa serata. Ci darà tanto", così Simone Inzaghi ha voluto tessere le lodi dell'ultimo acquisto nerazzurro Joaquin Correa, autentico man of the match della DAZN manifestando la propria soddisfazione per la rimonta della propria squadra: ", cosìha voluto tessere le lodi dell'ultimo acquisto nerazzurro, autentico man of the match della sfida contro il Verona grazie alla sua doppietta. Al termine della gara del Bentegodi, il tecnico dell'Inter ha parlato ai microfoni dimanifestando la propria soddisfazione per la rimonta della propria squadra:

"La squadra penso abbia fatto un approccio buono. Poi una volta che abbiamo preso il gol, abbiamo subito il colpo. Abbiamo avuto poca mobilità e sbagliato qualche scelta. A volte non bisogna vedere i demeriti propri ma fare i complimenti al Verona. A fine primo tempo alla squadra ho chiesto lucidità, ho detto che probabilmente il Verona sarebbe calato. La squadra è stata brava a trovare subito il pareggio e poi abbiamo fatto altri due gol".

Sul valore attuale della rosa

"Purtroppo Hakimi non l'ho visto allenarsi ma sappiamo tutti che tipo di giocatore è. Lukaku l'ho allenato una settimana, è un giocatore devastante nel pieno della sua maturità. La società è stata bravissima perchè mi ha messo in quindici giorni Dzeko, Correa e Dumfries. La cosa era mettere in sicurezza l'Inter. Abbiamo messo questi tre giocatori in una rosa forte. Ho trovato grandissima disponibilità e ho capito perchè l'anno scorso hanno raggiunto grandi traguardi".

Sull'errore di Handanovic

"Sapevo che il Verona sarebbe arrivato uomo contro uomo. Dovevamo venire via a muro con Brozovic, la palla di Handanovic doveva essere migliore e Brozovic poteva fare meglio, ma l'avevamo preparata così. Qualche problema c'è stato, per esempio Barella e Calhanoglu hanno intasato un po' il campo, ma faccio ancora una volta i complimenti al Verona".

Sull'addio di Ronaldo alla Juventus

"A me sinceramente dispiace perchè Lukaku e Ronaldo sono due campioni che se ne vanno e lasciano un vuoto nel nostro campionato. I campioni se ne vanno e speriamo ne vengano altri. Quello che resta è la competitività".

