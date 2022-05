"C'è la consapevolezza di fare i complimenti al Milan ma di fare i complimentassimi all'Inter nella sua totalità e al pubblico. Dico con orgoglio che nel triennio siamo stati i migliori per punti conseguiti in campionato, per raggiungimenti di obiettivi e continueremo da questo punto di vista sapendo che è difficile ma siamo orgogliosi di avere una società forte e un allenatore straordinario. Siamo certi che potremo regalare ancora una volta delle soddisfazioni ai nostri tifosi". Dopo il successo contro la Sampdoria , l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN:

Dybala? Vanno evidenziate le eventuali lacune emerse, sfruttando le opportunità. Ci sono alcuni svincolati che possono esserlo e valuteremo (Marotta)

Ad

Serie A Inter-Sampdoria 3-0, pagelle: Perisic trascinatore, Correa ritrovato 2 ORE FA

Lo Scudetto lo ha vinto la squadra più forte?

"Quando si arriva primi si merita. Da questo punto di vista c'è rammarico ma non è chi vince deve totalizzare il consenso di essere il più forte. Faccio i complimenti al Milan perché significa che hanno fatto più punti di noi ma analizzando il contesto della stagione intera o del triennio che per noi conta tantissimo, i numeri dell'Inter sono più importanti".

Il mercato

"Vogliamo essere ambiziosi. Poi i dirigenti devono anche essere responsabili, guardare alla sostenibilità dell'azienda. Caratteristica che va di pari passo con la voglia di allestire una squadra competitiva secondo i desideri dell'allenatore. Abbiamo dirigenti ottimi come Ausilio, Baccin e Zanetti: faremo senz'altro un mercato all'altezza della nostra società".

E Dybala?

"Faremo un vertice rituale per tutti i club a fine stagione. Nessuna rivoluzione della squadra. Vanno evidenziate le eventuali lacune emerse, sfruttando le opportunità. Ci sono alcuni svincolati che possono esserlo e valuteremo".

Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Dybala

Le parole di Inzaghi

"Complimenti al Milan, hanno fatto una stagione straordinaria anche loro. Abbiamo fatto 84 punti, sono tanti. Mi viene da fare un plauso ai miei ragazzi. Poi a mente fredda analizzeremo dove avremmo potuto fare quella vittoria in più. Abbiamo vinto due trofei ma essere arrivati secondi dispiace, ti rimane l'amaro in bocca. Abbiamo vinto 9 delle ultime 10, dobbiamo lavorare per limare questi 2 punti. In ogni caso è stato un bellissimo duello con il Milan, ci siamo giocati questo scudetto fino alla fine. Sono stati bravi, onore anche al Milan, hanno fatto un bellissimo percorso".

È già tempo di mercato

"Nei prossimi giorni ci incontreremo con il presidente Zhang e parleremo del futuro di questa squadra e di questa società. Bisogna fare le cose fatte bene perché abbiamo un seguito e abbiamo tifosi che meritano altre gioie. Temo altre brutte sorprese sul mercato? Non lo so, dovrò incontrare la società. L'anno scorso abbiamo perso tre giocatori molto importanti. Ci siamo passati e abbiamo lavorato tantissimo. L'auspicio è di ripartire con un organico sempre più competitivo".

Inzaghi: "Handa e Perisic? La continuità è mio desiderio"

Una precisazione

"A luglio dicevano che l'Inter non sarebbe arrivata tra le prime 4. Al massimo quarta. Sono orgoglioso dei ragazzi, da luglio in 3-4 mesi l'opinione sull'Inter era già cambiata. Grazie al nostro lavoro e grazie a questi giocatori. L'applauso finale della Curva, l'arrivo a San Siro, è stato tutto molto bello, grande orgoglio. Vanno fatti i complimenti a questo gruppo, ottima stagione che poteva essere straordinaria. Complimenti al Milan, probabilmente i punti persi all'inizio hanno fatto la differenza".

Milan, Campione d'Italia! Le tappe dello Scudetto n°19 in 220"

Serie A Ibra: "Scudetto dedicato a Raiola. Se è stata l'ultima? Vediamo" 36 MINUTI FA