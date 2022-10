l’Inter è ufficialmente in crisi. E martedì a San Siro si protende, minacciosa, l’ombra di un Barcellona che Xavi, il Renzo Piano del tiki-taka guardiolesco, ha raccolto, incollato e rianimato. Come documentano i sei successi consecutivi nella Liga, E adesso sono guai, guai seri . Quattro sconfitte in otto partite costituiscono un’enormità in assoluto, figuriamoci per la candidata numero uno allo Scudetto. Scavalcata persino dalla Juventus,. E martedì a San Siro si protende, minacciosa, l’ombra di un Barcellona che Xavi, il Renzo Piano del tiki-taka guardiolesco, ha raccolto, incollato e rianimato. Come documentano i sei successi consecutivi nella Liga, l’ultimo per 1-0 a Maiorca , l’aggancio del Real al vertice e i 9 gol di Robert Lewandowski, cannoniere emerito. In Champions passano le prime due, e questo è un sollievo. Con il Bayern, inoltre, hanno perso entrambi per 0-2: l’Inter in casa, il Barça in Baviera (ma lo scarto fu esagerato). Occhio, quindi, al Viktoria Plzen e alla differenza reti trasversale. Per ora, 2-0 dell’Inter in trasferta e 5-1 dei catalani al Camp Nou.

I problemi dell'Inter

Tre k.o. sono stati subìti in rimonta: nel derby, a Udine, con la Roma di Mou. Inoltre: se colpita, la corazzata affonda. Simone Inzaghi non è un martello alla Antonio Conte, ha strappato la conferma di Milan Skriniar e avuto la stampella che, in difesa, riteneva fondamentale: Francesco Acerbi. Eppure, da agosto, la squadra ricade nei soliti errori. Di superficialità, di carattere, di nervi. E di portieri che lasciano spesso il rimorso che qualcosa di più, o di meglio, avrebbero potuto fare. Non che giochi peggio degli avversari, l’Inter, ma le fette di torta che dimentica sul piatto bastano a sfamare i tabellini.

Con il Barça mancheranno Romelu Lukaku, totem d’attacco, e Marcelo Brozovic, la bussola che Kristjan Asllani, a 20 anni, ha sostituito con gli alti e bassi degli esploratori curiosi. Non c’è più Ivan Perisic, ma la spuma atletica di Federico Dimarco ha contribuito a limare il gap. Nicolò Barella si accende e si spegne. Lautaro Martinez tende a nascondersi: e le ultime lo danno affaticato a un flessore. Edin Dzeko il suo lo fa, Stefan De Vrij ha perso il posto, Denzel Dumfries è monsone o brezza.

Inzaghino non riesce a sterzare. Le fiere si accucciano dietro le responsabilità del domatore e ne attendono, isteriche, il cadavere. Beppe Marotta vigila, inquieto. Steven Zhang ha altro cui pensare (sappiamo cosa: il bilancio, la cessione del club). Il Barcellona dovrà incerottare la fascia destra, stante l’indisponibilità di Ronald Araujo, Jules Koundé e Héctor Bellerin. Le euro-sfide più recenti risalgono alla fase a gironi della stagione 2019-2020: doppio 2-1 per il Barça. Allenatori, Conte ed Ernesto Valverde. L’Inter, terza, scivolò in Europa League.

L'Inter dopo 8 giornate negli ultimi 10 anni, solo De Boer nel 2016/17 aveva raccolto meno punti di Simone Inzaghi in questa sua 2ª stagione in nerazzurro

Allenatore Annata Rendimento Media x partita Stramaccioni 2012/2013 18 punti (6 V, 2 S) 2,25 punti Mazzarri 2013/2014 15 punti (4 V, 3 P, 1 S) 1,87 punti Mazzarri 2014/2015 12 punti (3 V, 3 P, 2 S) 1,5 punti Mancini 2015/2016 17 punti (5 V, 2 P, 1 S) 2,12 punti De Boer 2016/2017 11 punti (3 V, 2 P, 3 S) 1,37 punti Spalletti 2017/2018 22 punti (7 V, 1 P) 2,75 punti Spalletti 2018/2019 16 punti (5 V, 1 P, 2 S) 2 punti Conte 2019/2020 21 punti (7 V, 1 S) 2,62 punti Conte 2020/2021 15 punti (4 V, 3 P, 1 S) 1,87 punti Inzaghi 2021/2022 17 punti (5 V, 2 P, 1 S) 2,12 punti INZAGHI 2022/2023 12 punti (4 V, 4 S) 1,5 punti

Come uscire dalla crisi

Latita, questo sì, un tangibile contributo delle riserve: da Joaquin Correa - per il quale Simone, in estate, Serve un’impennata. Trovare un’alternativa al 3-5-2 d’ordinanza. Confrontarsi nello spogliatoio. Osare. Pedri e Gavi orienteranno il centrocampo verso un palleggio non più ossessivo come una volta, ma sempre prezioso nell’indicare la rotta. Leggo che Inzaghi sarebbe «sotto osservazione». Si mormora di un Cristian Chivu, tecnico della Primavera, sul chi va là. A naso, il malessere mi sembra più nelle teste, visti i gruzzoli sistematicamente sperperati, che negli schemi, vista la frequenza con cui la squadra sblocca i risultati.: da Joaquin Correa - per il quale Simone, in estate, sacrificò Paulo Dybala - a Robin Gosens. Aspettando Asllani, anche se il tempo è tiranno, e, magari, recuperando le giocate di Henrix Mkhitaryan. Sarebbe inoltre il caso che «don» Marotta confessasse i dipendenti, uno per uno, e che Inzaghi non si chiudesse a riccio. «In un viale senza uscita, diceva papa Karol Wojtyla, l’unica uscita è nel viale stesso». Anche perché fino al 13 novembre si marcerà a rotta di collo. E, alla vigilia del Mondiale in Qatar, avremo già una sentenza in Champions e, come minimo, una bozza di titolo per il campionato.

