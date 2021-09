Triplice fischio finale dell’arbitro Guida mentre la Curva Nord esplode di gioia per la vittoria della Lazio di Maurizio Sarri, José Mourinho raduna i propri ragazzi sul cerchio di centrocampo e fa un discorso di cuore davanti alla propria squadra per ringraziarlo per lo sforzo e rincuorare dopo una sconfitta che brucia e, probabilmente, la sua Roma non meritava. Una partita in cui soprattutto le decisioni arbitrali non sono andate giù allo Special One e lo si evince chiaramente nelle parole del portoghese ai microfoni di DAZN.

José Mourinho (Allenatore Roma)

"Ho voluto fare il discorso subito lì dopo il fischio finale ma sono cose intime da spogliatoio. Il calcio italiano è migliorato tanto, il gioco è offensivo però purtroppo l’arbitro e il VAR oggi non sono stati all’altezza di questa partita. Dal 2-0 poteva essere 1-1. L’arbitro ha sbagliato in campo e il Var forse a Coverciano. Il secondo giallo a Leiva anche era importante. Due tre situazioni simili a quelle di Pellegrini oggi assolutamente nulla. Penso che i miei calciatori sono stati i più bravi. Se concedi 3 gol hai sbagliato ma il secondo e il terzo sono due contropiedi. Sul secondo la squadra aspettava il rigore. Abbiamo provato e messo la Lazio in difficoltà. Loro hanno gestito gli ultimi minuti bene anche grazie all’arbitro. Se sono preoccupato per gli errori difensivi? No, lo sarei se non ci fosse il gioco. Sarei preoccupato se avessimo mollato. Il 3-1 è un gol di una squadra che deve rischiare. Il calcio italiano è veramente cambiato. Dopo una partita così vuoi parlare di calcio e non di arbitri".

"In difficoltà solo per 10', meritavamo di più e l'arbitro ha influenzato la partita"

"Complimenti perchè il calcio italiano sta cambiando. Sapevamo perfettamente dell’inserimento di Milinkovic e abbiamo lasciato spazio centrale per la profondità a uno come lui che ha queste qualità. Certo che abbiamo sbagliato ma abbiamo avuto una grande reazione dimenticando il risultato e abbiamo reagito per segnare l’1-1.La partita di Zaniolo? Nico ha fatto una buona partita e abbiamo avuto grandi situazioni dove fisicamente ha distrutto gli avversari con 2-3 giocatori in movimento. Però partita fantastica, un peccato che abbia avuto un affaticamento fisico e non ha potuto finire la partita. Parlare di individualità per me è difficile, alleno una squadra. Lo stato d'animo è sempre di serenità, anche in momenti di difficoltà al di là del risultato che è sempre stato giù. Al di là di questa situazione siamo stati in difficoltà per 10 minuti. All’intervallo ho detto che in transizione ci potevano fare male ed era un rischio che dovevamo prendere. Lo abbiamo fatto, orgoglio si e qualità si. Magari qualcuno non è d’accordo con me ma meritavamo un risultato positivo. L’arbitro ha influenzato il match".

