Roma-Juventus, match della 21a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Olimpico si è concluso col punteggio di 4-3 in favore dei bianconeri. Ai microfoni di DAZN, José Mourinho analizza a caldo una sconfitta a dir poco traumatica per i suoi.

Ad

Classifiche e risultati

Serie A De Sciglio: "Siamo rientrati a c***o, ma abbiamo carattere" UN' ORA FA

Mourinho a DAZN: "Il 3-2 mi ammazza. Vorrei criticare i singoli, ma non posso"

"Purtroppo devo criticare, devo farlo in maniera collettiva e non individuale, ma devo farlo. Settanta minuti di controllo assoluto. Abbiamo avuto questa voglia di organizzazione di gioco, di pressarli alto e di avere controllo . Poi dopo è un collasso psicologico. Il 3-2 mi ammazza perché ad esempio Felix ha fatto una partita straordinaria. Finisce il suo gioco per uno sprint su Cuadrado, lo cambio e il giocatore che entra al primo minuto sbaglia ed è 3-2. Con una squadra di personalità forte qual è il problema di perdere 3-2? Qual è il problema? Per me non c'è problema, per loro sì. A loro forse sono venuti dei complessi e delle paure. Forse finiremo come lo scorso anno che non vincevamo partite contro le squadre top. "

Mourinho sull'arbitraggio di Massa

"Noi critichiamo sempre gli arbitri quando non siamo contenti del loro lavoro ma lasciatemi dire che Massa ha fatto un lavoro straordinario. Il rigore non l'ho visto ma ha fatto molto bene".

Wojcech Szczesny abbracciato da Morata e compagni dopo la miracolosa respinta su Pellegrini, Roma-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

Mou: "Nello spogliatoio c'è solo gente buona"

"Torno sulla mia squadra che quando è nella me** vedo una squadra che è buona. In questo spogliatoio c'è solo gente buona. Se la partita finisce al minuto 70 abbiamo fatto una partita straordinaria. Poi arrivano tutti i limiti nostri. Con dei giocatori che sono appena arrivati come Maitland-Niles, più le assenze di Karsdorp, Mancini, El Shaarawy, è un peccato non averli sempre insieme".

Mou sulla prestazione di Felix

"Due mesi fa giocava nel sintetico di primavera. E' un ragazzo umile, che vuole imparare. Ha fatto quello che doveva fare. Ha fatto un lavoro difensivo importante. Purtroppo la benzina a questa intensità non è sufficiente per 90 minuti".

Mourinho: "Manca personalità, la società deve aiutarmi"

"Ho pensato che poteva essere più facile. La rosa non ha il potere e anche nelle scelte principali c'è mancanza di personalità. Di gente che ha mancanza di gestire le emozioni. Tutti i giorni di questi 3 anni voglio lavorarci. Chiaramente ho bisogno dell'aiuto della società che ovviamente arriva. Ora prenderemo un giocatore di centrocampo che penso arriverà prossima settimana, che ha personalità. Dobbiamo uscire da questa comfort zone. Sono i giocatori che devono venire verso il mio profilo psicologico e non io verso loro. Ho parlato già abbastanza".

Allegri: "Inter la più forte, con le altre ce la giochiamo"

Serie A Roma-Juve 3-4, pagelle: Dybala gladiatore, Kean fantasma UN' ORA FA