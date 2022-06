Record, Josè Mourinho ha parlato della stagione appena trascorsa con la Roma e culminata con la vittoria in Conference League contro il Feyenoord che ha scatenato i tifosi per le strade della città. L'allenatore portoghese si è soffermato sul bilancio stagionale provocando tutti quelli che hanno descritto l'annata giallorossa come fallimentare, ribadendo come gli sia mancato per quasi tutto l'anno un top player come Leonardo Spinazzola (assenza pesante anche per la Intervistato ae culminata con la vittoria incontro il Feyenoord che ha scatenato i tifosi per le strade della città. L'allenatore portoghese si è soffermato sulprovocando tutti quelli che hanno descritto l'annata giallorossa come fallimentare, ribadendo come gli sia mancato per quasi tutto l'anno uncome Leonardo Spinazzola (assenza pesante anche per la Nazionale Italiana ...) con un calendario che gli ha messo più volte il bastone tra le ruote a causa delle partite infrasettimanali a ridosso del campionato di Serie A. Le parole dell'allenatore portoghese:

"Per qualche Einstein la nostra stagione è stata brutta, ma per me, che sono molto esigente con me stesso, dico che è stata semplicemente fantastica, perché non avevamo la capacità di fare di più. Ho avuto ragazzi con i quali crescere, un top player fuori dieci mesi (Spinazzola, ndr), avversari come Milan, Inter, Juve, Atalanta, Napoli e Lazio e giocato 14 partite di giovedì".

