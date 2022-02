Ivan Juric durante una conferenza di presentazione del match che il suo Torino andrà ad affrontare. A maggior ragione quando l'avversario si chiama Juventus in un derby che, come sempre, sarà infuocato. L'appuntamento è per Come sempre determinatodurante una conferenza di presentazione del match che il suo Torino andrà ad affrontare. A maggior ragione quando l'avversario si chiama Juventus in un derby che, come sempre, sarà infuocato. L'appuntamento è per venerdì 18 febbraio all'Allianz Stadium con fischio d'inizio alle 20,45

Ad

"Crescere e dare un segnale contro la Juve"

Serie A Colpo del Venezia, crisi Torino: 2-1 veneto in rimonta 12/02/2022 A 19:35

Veniamo da un periodo davvero sfortunato, in cui abbiamo perso tanti punti nei minuti conclusivi delle ultime tre partite disputate. E' successo contro Sassuolo e Udinese, mentre contro il Venezia, in extremis, ci è stato annullato il 2-2 allo scadere e tutti sanno com'è andata. Ma non è che per questo tipo di passi falsi il progetto cambi o l'entusiasmo diminuisca. Noi dobbiamo crescere, andare avanti per la nostra strada e la crescita passa anche da questi momenti in cui le cose non girano bene". Attacca il tecnico ex Verona : "".

"Belotti dal 1'"

Dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio, contro il Venezia si è rivisto capitan Andrea Belotti, entrato in gioco dalla panchina: "Si è allenato bene ed è pronto a partire titolare. Contro la Juve siamo chiamati a dare un segnale ma, ripeto, no tanto per rinverdire l'entusiasmo, quanto per il dovere e il piacere di fare una bella partita. Ma mi accontenterei di fare risultato. Come si ferma il tridente della Juve? Noi non marchiamo a uomo, ma tra diagonali difensive e disimpegni, cercheremo semplicemente di essere noi stessi al massimo delle nostre potenzialità".

Juric: "Derby? Girando per Torino si vede che in città si tifa Toro"

Calciomercato Juric: "Obiettivo Europa? Il Toro non deve fare un c..." 22/01/2022 A 12:01