Dopo lo stop contro il Venezia, la Juventus vuole chiudere il girone di andata con due successi. Sabato ci sarà la trasferta contro il Bologna, martedì l'ultima contro il Cagliari. Ecco le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia del match contro gli uomini di Sinisa Mihajlovic:

"Dybala non sarà a disposizione, Chiesa sta recuperando bene, Danilo uguale ma non saranno a disposizione per le prossime due gare. Chiellini ha dei piccoli acciacchi, spero di averlo martedì. Ramsey ha ancora un problema al flessore, non ha recuperato e quindi non è disponibile. Arthur? Ha finito la pena. Ho lui, Rabiot, McKennie e Bentancur pienamente disponibile. Gli altri abili e arruolabili".

Ad

Sulle condizioni di Kulusevski e Dybala

Serie A Bologna-Juventus: probabili formazioni e statistiche 19 ORE FA

"Kulusevski è rientrato dopo una settimana di stop e non ha i 90 minuti nelle gambe, per l'operazione che ha subito è stato diversi giorni senza mangiare cibi solidi e quindi ha perso un po' di peso. Ma averlo già in panchina è già importante. Per Dybala a livello di risonanza non è uscito nulla, ma a Venezia è accaduto lo stesso infortunio capitato col Malmoe: c'è il rischio e col rischio non si va da nessuna parte, anche perché ieri e oggi non si è allenato. Vedremo col Cagliari”.

Sui dubbi di formazione

“Locatelli ha avuto un paio di giorni così così, vediamo oggi come sta. Devo valutare se giocherà Kean o Morata, c’è anche Kaio Jorge che a Venezia ha fatto una buona partita. Ballottaggio Alex Sandro-Pellegrini? Domani dovrò valutare perché Alex ha fatto un paio di allenamenti differenziati".

Sul Bologna

“Bisogna prepararsi a una partita difficile, nei secondi tempi fanno molti gol e quindi vuol dire che sono in buona condizione fisica e mentale. Vengono da due sconfitte quindi non sarà assolutamente facile”.

Sul mercato

“Non ha senso parlarne ora che bisogna ancora giocare. Al mercato ci pensa la società, ma non è quello di gennaio che risolve il problema della squadra. Bisogna migliorare, essere più cinici davanti”.

Allegri: "Per fare un gol ci servono cinque occasioni, fate voi..."

Coppa Italia Coppa Italia 2021/2022: il tabellone completo 14/12/2021 A 23:38