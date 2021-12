La Juventus vuole chiudere in bellezza il 2021 dopo aver recuperato punti a Milan e Atalanta nell'ultimo weekend. Ecco le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia della gara casalinga contro un Cagliari in grande difficoltà. I bianconeri si presenteranno allo Stadium con cinque indisponibili, ovvero Dybala, Chiesa, Danilo, Chiellini e Ramsey.

"L’ultima gara dell’anno è importante perché sono tutti pronti a preparare regali e valigie per le vacanze. Ma l’aspetto più importante è il Cagliari, che ha valori importanti e non merita questa classifica. Se crediamo che sia una partita facile, sbagliamo. In questi due mesi, tra gennaio e febbraio, ci giochiamo la stagione. Però tutto passa da domani...".

Sulla formazione

"Siamo gli stessi di Bologna. De Sciglio e Bentancur stanno bene. Devo valutare Cuadrado che è diffidato poi Arthur è appena rientrato e Locatelli ha giocato tanto. Devo trovare tre centrocampisti che stanno bene e tre che la finiscano perché i cambi sono importanti. Kean domani dovrebbe giocare e sono soddisfatto di come abbia giocato a Bologna: si è messo a disposizione della squadra e ha disputato una buona partita”.

Sulle condizioni di Dybala

"Questa mattina non si è allenato con la squadra, prendersi un rischio domani non avrebbe senso. Lui, Chiellini, Chiesa e Danilo - quest'ultimo però sarà più in ritardo rispetto agli altri - torneranno il 30 con la squadra. Poi vedremo anche Ramsey. Contratto Dybala? So solo che si sono incontrati l'altro giorno. Stanno parlando è un contratto importante con un investitura su Paulo e sono cose normali".

Sul momento della Juve

"Stiamo bene, fisicamente e anche mentalmente. L'ottimismo c'è sempre, non bisogna perdere l'equilibrio nei momenti di difficoltà. Ci mancano i punti di quelle "famose" cinque partite, ma bisogna pensare al futuro, migliorando l'aspetto realizzativo".

Sulle dichiarazioni di Raiola su de Ligt

​​​​​​​"Altro step? Quello di domani di fare gol. Non ho sentito l’intervista. Sta crescendo, a Bologna ha fatto due interventi da grande difensore. Ha 22 anni, può crescere. Mercato? Chi vivrà, vedrà".

Sui giocatori in scadenza di contratto

"Non sono condizionati. In questo momento non abbiamo deciso chi deve rimanere e chi deve andare via. Non ci sono assolutamente problemi da questo punto di vista”.

Allegri: "Il mercato di gennaio non risolve i problemi"

