Calcio

Serie A Juventus, Allegri: "Rinnovo Dybala? C'è stata un’investitura. Tornerà il 30"

SERIE A - L'allenatore della Juventus sul rinnovo della Joya: "Del rinnovo di Dybala con la società non abbiamo parlato, so che si sono incontrati e che stanno discutendo, come è normale che sia, è un contratto importante, c’è stata un’investitura su di lui"

00:00:39, 34 minuti fa