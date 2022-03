Allegri ritrova un po' di giocatori in questa fase clou della stagione. La settimana prossima ci sarà il ritorno di Champions contro il Villarreal (Inter. Alla Continassa tornano ad allenarsi in gruppo De Sciglio e Alex Sandro. Seduta completa giovedì mattina per i due esterni e saranno quindi convocati per la prossima gara contro la Sampdoria. Dopo i tanti infortuni delle ultime settimane, tra questi anche quelli di McKennie e Kaio Jorge,ritrova un po' di giocatori in questa fase clou della stagione. La settimana prossima ci sarà il ritorno di Champions contro il dopo l'1-1 dell'andata ) e, soprattutto, il 3 aprile ci sarà la sfida di campionato contro l'. Alla Continassa tornano ad allenarsi in gruppo. Seduta completa giovedì mattina per i due esterni e saranno quindi convocati per la prossima gara contro la Sampdoria.

De Sciglio e Alex Sandro partiranno comunque dalla panchina per il match contro la Samp: spazio quindi a Danilo e Pellegrini sulle corsie laterali, pensando anche alla gara di ritorno contro il Villarreal. Ha ripreso ad allenarsi in queste ore anche Cuadrado dopo essere rimasto fuori per la febbre.

E Dybala? L'argentino dovrebbe saltare anche la prossima di campionato, ma si spera che possa tornare a disposizione proprio per il ritorno di Coppa contro gli spagnoli all'Allianz Stadium.

