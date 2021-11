"Dobbiamo togliere la sensazione di essere ancora un po' leggeri nella nostra fase difensiva. Ci vuole molto equilibrio perché in campionato siamo ancora molto indietro e dobbiamo stare molto zitti, pedalare, lavorare e cercare di fare risultato in campionato", così Max Allegri nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro la Fiorentina di Italiano. L'allenatore bianconero ha voluto ribadire la necessità della Juventus di lavorare sodo: "Con lo Zenit non è la svolta, quella deve essere la normalità per noi. Vincere una partita, metterla da parte e pensare subito a quella dopo. Non è che dopo aver vinto una partita si è sistemata la stagione, assolutamente no".

Ad

Sulla Fiorentina

Liga "Xavi nuovo allenatore del Barça": l'annuncio dell'Al Sadd UN' ORA FA

"La Fiorentina ha tre punti in più di noi, gioca bene sfruttando l'ampiezza e ha giocatori tecnici. Ha un allenatore bravo che ha fatto bene a La Spezia e facendo bene adesso. Serve una partita giusta sotto il piano tecnico e difensivo, proveremo a fare meglio rispetto alle ultime due partite di campionato.Vlahovic è bravo, lo dimostrano i suoi numeri. Noi abbiamo ottimi difensori, quindi sono tranquillo di questo"

Sulla convocazione di Soulé

"Credo abbiano convocato tanti giocatori giovani. Soulè è un ragazzino bravo, però ora lasciamolo tranquillo se no facciamo lo stesso errore che facciamo con i ragazzi giovani che dopo due partite sembra possano vincere il Pallone d'Oro. È una legge non scritta, un giocatore raggiunge la maturità all'età di 25/26 anni, poi ovviamente ci sono anche le eccezioni. Lasciamogli fare il suo percorso".

Sulle critiche

"Le ho vissute cercando di analizzare quello che è successo. Col Sassuolo non meritavamo di perdere, anche con l'Empoli abbiamo creato molto, col Verona invece abbiamo sbagliato l'approccio perché venivamo da una brutta sconfitta che non ci ha permesso di andare oltre e metterla da parte. Venivamo da un periodo positivo e in tre giorni abbiamo buttato tutto quello che avevamo costruito".

Allegri ha trovato l'11 tipo per la sua Juventus?

Serie A Da Del Piero a Maldini: la Top 10 dei giocatori più longevi UN' ORA FA