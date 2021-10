Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa. Si lavora in vista del posticipo Allegri. Il tecnico dei bianconeri spera di ritrovare Dybala, assente dal match contro la Sampdoria quando rimediò una elongazione ai flessori della coscia. L'argentino sembrava migliorare visto che è tornato a lavorare negli ultimi giorni, ma per adesso continua ad Dopo la pausa di due giorni dopo la vittoria in amichevole contro l'Alessandria (dove si è rivisto Arthur), laè tornata ad allenarsi alla Continassa. Si lavora in vista del posticipo contro la Roma , che sarà davvero un crocevia importante per la banda di Massimiliano. Il tecnico dei bianconeri spera di ritrovare, assente dal match contro la Sampdoria quando rimediòdella coscia. L'argentino sembrava migliorare visto che è tornato a lavorare negli ultimi giorni, ma per adesso continua ad allenarsi a parte non essendo in condizione per essere aggregaro al gruppo.

Da una parte lo staff tecnico e medico non vogliono strafare, dall'altra però c'è la volontà che l'argentino possa essere a disposizione contro la Roma. Almeno averlo in panchina. Solo a fine settimana verrà presa una decisione definitiva, ma Allegri e i suoi ci penseranno solo in extremis. Non è da escludere, infatti, che la Juventus preferisca tenersi Dybala pronto per il ritorno in Champions contro lo Zenit, partita in cui dovrebbe rientrare anche Morata. Subito dopo ci sarà l'Inter ad iniziare una fase di stagione molto delicata per i bianconeri.

Serie A Da Immobile a Dybala e Correa: indisponibili e dubbi alla ripresa 5 ORE FA

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Zaniolo torna in gruppo: vuole essere titolare contro la Juve IERI A 16:54