Il primo passo è stato fatto: dopo la riunione del Consiglio d’Amministrazione in programma nelle ultime ore, la Juventus ha reso noto che Exor - la holding finanziara olandese controllata dalla famiglia Agnelli, socio di maggioranza della Juventus con il 63,77% delle azioni - verserà già nei prossimi giorni una parte dei 400 milioni complessivi previsti per l'aumento di capitale del club bianconero. Si tratta di una prima tranche da 75 milioni sui 255 di competenza della società che detiene la quota di maggioranza del club: gli altri 180 milioni, poi, verranno versati da Exor entro la fine del 2021.

La nota della Juventus

"Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della disponibilità del socio di maggioranza EXOR N.V. di effettuare un versamento in conto futuro aumento di capitale, ha inoltre deliberato di procedere con la richiesta di un versamento in conto futuro aumento di capitale da parte del socio stesso per complessivi Euro 75 milioni, al fine di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della Società nelle more dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale. Il versamento – la cui esecuzione è prevista nei prossimi giorni – costituirà una anticipazione delle somme destinate alla liberazione di parte della quota di Aumento di Capitale di spettanza di EXOR N.V. e resterà di sua esclusiva pertinenza".

