Dopo il successo nella nebbia di Bologna , lacerca continuità per rimontare sul treno quarto posto. Per chiudere l'anno c'è la sfida contro unin crisi nera, con Mazzarri che potrebbe essere esonerato in caso di nuova sconfitta (ha collezionato finora una sola vittoria da quando è subentrato a Semplici). Confermato il 4-3-3 del Dall'Ara con il trio Bernardeschi-Moise Kean-Morata, mentre il Cagliari passa al 4-4-2.