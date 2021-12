Jorge Mendes, amico e storico procuratore di CR7 per svelare l'arcano della "famosa carta che non deve esistere teoricamente" Gazzetta dello Sport, farebbe riferimento a un’intesa con Cristiano sulle mensilità posticipate in epoca Covid oppure a un patto (una buonuscita?) siglato nell’estate 2021, nei giorni del passaggio al Manchester United. Nel caso l'incontro con i pm avverrà sicuramente dopo le festività natalizie. Chiuso il primo giro di audizioni dell'inchiesta plusvalenze in casa Juve , la Procura di Torino considera l'ipotesi di chiamare come testimone, amico e storico procuratore di CR7 per svelare l'arcano della "famosa carta che non deve esistere teoricamente" di cui si parla in un’intercettazione . L’ipotetico accordo privato con il portoghese non è ancora stato materialmente trovato dalla Guardia di Finanza. La carta, secondo la, farebbe riferimento a un’intesa con Cristiano sulle mensilità posticipate in epoca Covid oppure a un patto (una buonuscita?) siglato nell’estate 2021, nei giorni del passaggio al Manchester United. Nel caso l'incontro con i pm avverrà sicuramente dopo le festività natalizie.

In merito alla fantomatica "carta CR7" qualche dubbio avrebbe potuto essere fugato da Cesare Gabasio, nominato rappresentante legale del club e intercettato in una conversazione telefonica sull'argomento con Federico Cherubini, avvenuta nel settembre scorso: l'avvocato, invece, non verrà sentito, al pari di Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Stefano Cerrato (manager del settore finanze). Almeno non in questa fase iniziale delle indagini.

