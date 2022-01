Iniziato il periodo di recupero di Federico Chiesa, infortunatosi contro la Roma lo scorso 9 gennaio. Il giocatore della Juventus è stato operato nella giornata di ieri al ginocchio sinistro, come ha riportato la società bianconera in un comunicato.

"Federico Chiesa questo pomeriggio è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini, è perfettamente riuscito."

Roma-Juventus, l'infortunio di Federico Chiesa Credit Foto Getty Images

Tempi di recupero

I tempi di recupero sono stimati in 7 mesi, con la speranza di rivedere in campo l'ex viola all'inizio della stagione 2022/2023. L'obiettivo del classe '97 sarà quello di rientrare nella lista dei convocati di Mancini per il Mondiale in Qatar previsto io prossimo dicembre.

"Forza Fede" Tifosi Juve incoraggiano Chiesa fuori dal J Medical

