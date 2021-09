Prima lo splendido gol, l'1-0 di Juventus-Sampdoria, poi l'infortunio. Paulo Dybala passa dalla gioia al dolore in 10 minuti. Al 21' un tentativo di allungo per cercare di intercettare il pallone su Depaoli provoca un guaio muscolare alla parte posteriore della coscia sinistra. Se ne accorge subito l'argentino che fa segno alla panchina e chiede il cambio, abbandonando il campo in lacrime. Una brutta notizia per il tecnico toscano in vista della partita di Champions League contro il Chelsea in programma mercoledì 29. Andranno valutate le condizioni della Joya (così come anche quelle di Morata, che all'82' ha chiesto il cambio toccandosi anche lui la coscia) per capire l'entità del problema. Si attendono aggiornamenti già nelle prossime ore.

