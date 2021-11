il successo dell’Allegrismo sul Sarrismo. I devoti del corto muso, che poi sarebbero i tifosi del «risultatismo» più efferato, hanno brindato a champagne, sabato. Il colpaccio della Juventus , all’Olimpico, contiene spunti non banali: la prima vittoria con due reti di scarto; la quarta partita senza gol al passivo; e, ça va sans dire,

Ecco: non è il caso di gonfiare il petto. E’ il caso, semmai, di elencare i fatti. All’Aquila mancava Ciro Immobile, cannoniere seriale; a Madama, Paulo Dybala, solista a gettone. Chi ci ha rimesso di più? A naso, la Lazio. Ognuno ha predicato sfogliando il proprio catechismo: Mau-Mau, con un tiki-taka orizzontale e sterile; Max, a difesa compatta e contropiede strisciante. I ritmi, bassi, hanno orientato la gestione. I rigori, corretti, hanno fissato il tabellino . Il primo, un episodio: l’area era intasata; pollo, Danilo Cataldi, ad abbattere Alvaro Morata; il secondo, più «tecnico», frutto di una transizione rapida, con Federico Chiesa in versione Zibì Boniek.

Ad

Il fatto che li abbia trasformati entrambi Leonardo Bonucci, ci ha riportato al dolente Jorginho dei dischetti svizzeri. Un’altra storia. Contro Sarri, quando allenava il Napoli, Allegri ha sempre giocato così: aspettando Godot. L’Europa predilige e premia, in generale, il calcio di possesso: non il suo, dunque. Per un tempo, la Juventus ha badato troppo al minimo sindacale. Meglio nella ripresa, a redini più sciolte. Non esiste un «giuoco» che possa prescindere dagli interpreti. Il senza voto di Wojciech Szczesny è già un indizio. Ce n’è poi un altro, non meno significativo: le tre o quattro occasioni sprecate a fronte del quasi zero laziale. Fuor di pulpito: te lo do il possesso palla, se non illuminato dai lampi delle baionette.

Al centrocampo, Weston McKennie, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot hanno soffiato un’anima, finalmente, e geometrie rudimentali ma preziose. Il problema rimane la tirchieria nella impostazione; e l’attacco inteso come poligono di tiro. Ciò premesso, non è alle Grandi che la Juventus deve il ritardo in classifica, come documentano i parziali: 1-2 con il Napoli, 1-1 con le milanesi, 1-0 a Roma e Fiorentina, 2-0 alla Lazio. Sono state le medio-piccole: 2-2 (da 2-0) a Udine, 0-1 e 1-2 con Empoli e Sassuolo in casa, 1-2 a Verona.

Non credo nel destino. Credo, viceversa, che la Juventus di Allegri, costretta a impostare, paghi il prezzo di un disegno ancora vago, o comunque non all’altezza delle ambizioni, delle esigenze. Lunga è la strada, e non lo dico così per dire. Martedì, il Chelsea a Londra; sabato, l’Atalanta (in netto crescendo) allo Stadium. Forche caudine. Gli ottavi di Champions sono in tasca dal 2 novembre: si tratta di incoronare la regina del gruppo, dettaglio non proprio trascurabile.

Allegri ha perso Danilo, rotella duttile, e presto recupererà Dybala. L’unico obiettivo di cui sia lecito parlare, oggi, riguarda il quarto posto. Non v’è dubbio che il verdetto dell’ultima trasferta sia stato salutare. Occhio, però: in assenza dei titolarissimi d’antan, il corto muso ha bisogno di vedute un po’ più larghe.

