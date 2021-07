Cristiano Ronaldo non sarà al via della seconda amichevole stagionale della nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Il portoghese, stando a quanto detto dal tecnico livornese, non è ancora al 100% della condizione fisica, e non verrà rischiato. Ricordiamo che Ronaldo è tornato in gruppo soltanto lunedì, dopo le vacanze successive al'Europeo disputato da capitano del suo Portogallo.

Massimiliano Allegri et Cristiano Ronaldo (Juventus) Credit Foto Getty Images

Nessun rumors di mercato dietro l'esclusione del portoghese dunque, con il Psg che non si è ancora mosso concretamente, legato alle vicende contrattuali di Kylian Mbappè. Out con il Monza anche Paulo Dybala, tornato da poco in gruppo dopo l'affaticamento muscolare subito e anch'egli non al 100% della condizione. L'argentino, ritirato dal mercato dalla dirigenza bianconera, sarà uno dei giocatori chiave della prossima stagione per il club di Torino.

Se il mercato in uscita è bloccato, i dirigenti bianconeri continuano a muoversi sottotraccia per tentare di rinforzare quello che è il reparto più deficitario della Juventus: il centrocampo. In scena dunque un nuovo incontro con il Sassuolo, per trovare l'accordo definitivo sull'ormai annunciato trasferimento di Manuel Locatelli in bianconero. Una volta sistemata la questione, i dirigenti si getteranno poi a capofitto nelle trattative per il ritorno di Miralem Pjanic, profilo chiesto espressamente dal nuovo tecnico.

