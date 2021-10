Mentre era impegnato nella trasferta di San Pietroburgo - anche se fuori per infortunio - Paulo Dybala ha vissuto una brutta serata, nonostante la vittoria in Champions. Secondo quanto riporta 'la Repubblica', la casa dell'attaccante juventino (tra Torino e Moncalieri) è stata svaligiata dai ladri che hanno forzato una finestra al piano terra per poter irrompere all'interno.

La refurtiva comprenderebbe anche una preziosa collezione di orologi. A dare l'allarme è stato un vigilante privato che, sapendo dall'assenza di Dybala, ha messo in fuga i ladri ma purtroppo troppo tardi.

