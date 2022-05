- Non sembra al massimo a livello fisico. fatica ad entrare in partita e a ritagliarsi chance degne di nota. Altra gara un po' così del serbo: accontentarsi di certe prestazioni non ha senso, per lui e per la Juve stessa.” Questa la nostra pagella di Dusan Vlahovic a margine del match casalingo comfort zone Fiorentina alla centrifuga Juventus. “VLAHOVIC 5Questa la nostra pagella dia margine del match casalingo contro il Venezia , una stecca emblematica di un momento complicato per l’attaccante serbo passato a gennaio dallaFiorentina allaJuventus.

Numeri alla mano, il classe 2000 è rimasto all’asciutto in cinque delle ultime otto partite di campionato e sta forse vivendo il suo periodo più difficile da dicembre 2020 – quando cominciò la sua portentosa striscia realizzativa, in primis con la maglia della Fiorentina – a questa parte. Che succede?

Vlahovic vs Venezia ai Raggi X (Dati: Lega)

Tiri: 3

Tiri in porta : 0

Palloni giocati: 30

Passaggi riusciti: 7

Precisione: 50%

Marcia Champions

I sei gol messi a segno da Vlahovic con la maglia bianconera in campionato hanno pesato eccome nell’economia della qualificazione alla prossima Champions League, agguantata matematicamente grazie al successo sul Venezia: da quando il serbo guida il suo attacco la Juventus ha cambiato marcia e faccia, aumentando la propulsione offensiva e più in generale la sensazione di pericolosità sotto porta. Con Morata e Dybala a lavorare con e per l’ultimo arrivato la Vecchia Signora ha risalito la china arrivando addirittura alle soglie della bagarre Scudetto, con le tenui velleità spazzate via dopo l’immeritato successo dell’Inter all’Allianz Stadium. Eppure l’ex Viola fatica a gonfiare la rete, molto più di quanto facesse a Firenze, e nell’ultimo scorcio di stagione pare lotti contro i mulini a vento anche perché non del tutto supportato da un'orchestra intonata alle sue spalle.

Vlahovic 2021/2022: Fiorentina vs Juventus (dati Fbref)

SQUADRA MEDIA GOL xG* xG X90* FIORENTINA 0,82 12.7 0.62 JUVENTUS 0,58 4.7 0.45

* Expected Goals

* Expected Goals a partita

Il nodo da risolvere

Se Vlahovic potrebbe fare di più per la Juventus – specialmente il Dusan Vlahovic visto all’opera contro Sassuolo e Venezia – di certo la Juventus potrebbe e dovrebbe fare di più per un attaccante famelico da un gol a partita (almeno). Proprio qui è racchiusa la sfida della dirigenza - e del tecnico Max Allegri – in vista del prossimo anno: costruire una squadra omogenea alle sue spalle che lo metta nelle condizioni di arrivare al tiro con continuità, portandolo “in ritmo”. Questa Juve disfunzionale – soprattutto dotata di un centrocampo povero di qualità dove non a caso il gioiellino Miretti ha spiccato assai contro il Venezia – cerca troppo poco le punte e non le porta in temperatura. Quante volte abbiamo visto il serbo agire spalle alla porta facendo a sportellate con i diretti marcatori, per nulla “rifornito” di palle giocabili?

Non si può dunque affermare che il 2000 abbia fallito nel suo primo periodo in bianconero: si è calato subito nella parte con fame di incidere e qualità, ma strada facendo è stato penalizzato dagli arcinoti limiti di una squadra costruita male. Il suo cruccio, semmai, è stato forse quello di incaponirsi e farsi prendere dalla frenesia quando i rifornimenti alle sue spalle latitavano… Ma è un peccato veniale tipico di chi non si accontenta, di chi vuole spaccare il mondo perché è consapevole di possedere i mezzi per farlo.

