Calcio

Serie A, Juventus - Dybala: "A -3 da Baggio? Roby è stato un fenomeno, spero di incontrarlo presto"

SERIE A - A 3 gol dal bottino di Roberto Baggio con la maglia della Juventus. Paulo Dybala non vede l'ora di raggiungere questo traguardo visto la sua stima per il Divin Codino. Che, per ora, ha solo sentito telefonicamente, e spera di incontrarlo presto dal vivo.

00:00:27, 15 minuti fa