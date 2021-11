Intervenuto ai microfono del magazine di moda L'Officiel, con sede in Arabia Saudita, Paulo Dybala ha ripercorso gli inizi della sua carriera e punta i nuovi obiettivi in vista dei prossimi impegni, con la Juventus e con l'Argentina.

Gli inizi in Argentina

"Sin da quando ero bambino volevo diventare un calciatore, ho iniziato sui campi di calcio di Cordoba in Argentina e non ho mai smesso. In quei tempi arrivare a giocare in Europa era un sogno"

La Joya e il soprannome Picciriddu

"Mi è stato dato per la prima volta a Laguna Larga da un giornalista che mi ha visto giocare nell'Instituto, la mia squadra. Mi piace e poi in Italia la parola suona proprio come gioia, felicità, ma in realtà significa tutt'altro. A Palermo invece mi chiamavano sempre 'Picciriddu', ragazzino"

Il futuro

"Ho vinto scudetti, Coppe Italia e Supercoppe. Sono felice di aver segnato oltre 100 gol, voglio continuare a essere un giocatore importante per la Juventus e crescere come persona e come uomo. Per questo ho ancora molti altri traguardi da raggiungere e sogni da realizzare. Vivo guardando al futuro: con l'Albiceleste sogno di vincere il Mondiale, e con la maglia bianconera la Champions League. Ogni giorno lavoro per ottenere questi risultati".

Allegri: "Dybala ha lo spirito giusto, può ancora migliorare"

