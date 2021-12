Paulo Dybala ha compiuto 28 anni il 15 novembre ed è alla Juventus dal giugno del 2015. Beppe Marotta lo prelevò dal Palermo di Maurizio Zamparini per una quarantina di milioni. L’ho definito "piccolo Sivori" o "Omarino" per quel sinistro che ricorda, nella postura e nella gamma delle traiettorie, il mancino del grande Omar. Che, a beneficio dei più giovani, è il papà di Diego Maradona, il nonno di Leo Messi e, dunque, il bisavolo della Joya.

Il contratto gli scade nel 2022. Di rinnovo in rinnovo, l’ingaggio è passato dai 3 ai 7,3 milioni dell’ultimo ritocco (nel 2017). Si parla, per prolungarlo fino al 2026, quando ne avrà 33, di 8 milioni più 2 di bonus a stagione, dieci milioni netti fuor di "mercatese". In assoluto, per le operazioni che corrono, neppure tanti. Ma per lo scorcio storico che attraversiamo e la fragilità del soggetto, una montagna. Con il ritorno di Massimiliano Allegri, è diventato addirittura capitano. Ma, parafrasando il tennis, capitano "poco" giocatore. Ne ha sempre una.

Con la Juventus ha vinto 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 3 Supercoppe di Lega e disputato la finale di Champions, nel 2017, persa con il Real a Cardiff. Subito ammonito, scomparve in fretta. Inoltre: come finirà la storiaccia delle plusvalenze ? E siamo sicuri che, per la seta che ne riveste le fibre, abbia poi tutti ‘sti spasimanti da imporre un onorario del genere? Paulo non è un fuoriclasse. E’ un "dieci" di talento, il tipico atipico al quale, una volta, si chiedeva il numero e oggi, viceversa, se non copre peste lo colga. Potrà sempre raccontare ai figli che la sera dell’11 aprile 2017 salì sulla bilancia, contro il Barcellona, e pesò due gol in più della Pulce. Era l’andata dei quarti di Champions. Una sera, una sola. Quella. Si contano, i bipedi che possono vantarsene., nel 2017, persa con il Real a Cardiff. Subito ammonito, scomparve in fretta.

Juve, alla ricerca del nuovo uomo-immagine

Il tetto di gol, 22, lo raggiunse nella stagione 2017-2018, l’ultima pre Cristiano, il cui impatto, tra parentesi, l’argentino molto soffrì. Le tracce residue e costanti di bellezza risalgono alla gestione di Maurizio Sarri, 11 reti e Oscar della Serie A. Fabio Paratici, nel 2019, fece di tutto per mollarlo al Manchester United in cambio di Romelu Lukaku. E’ discontinuo, e per le mansioni che esercita, di fantasista, sarebbe il meno. Il problema, ripeto, coinvolge il fisico di cristallo. Troppa palestra? Tare congenite? Carichi di lavoro mal distribuiti e peggio recepiti? Sarebbe il massimo.

Dybala si trova di fronte una società che, chiuso il ciclo dei nove titoli, ha le casse vuote e l’esigenza di mendicare, se non proprio una bandiera, almeno un pennone di riferimento; e Paulo è già a libro paga. La Juventus, da parte sua, deve decidere se avventurarsi nell’ennesimo bagno di sangue per uno dei rari violini scampati all’esubero di ottoni e tromboni. Faceva la differenza, l’Omarino, in squadre così forti che lo aiutavano a scolpirla. E’ l’unico fazzoletto d’inventiva rimasto a sventolare sulle macerie di una piazza mesta e rassegnata. Il rischio di una noia seriale incombe. Ma con quei muscoli lì, la firma costituisce un giro di roulette. Non si discute l’estro, si discute tutto il resto. E allora, in assenza di "baratti" all’altezza: base fissa più contenuta e incentivi più alti (legati alle presenze, ai risultati). Come faceva Giampiero Boniperti.

