La fuga di Cristiano Ronaldo verso altri lidi non ottiene l’effetto ‘orgoglio’ sperato per la Juventus, che dopo il pareggio di Udine cade piuttosto clamorosamente in casa anche contro l’Empoli. I bianconeri, a dirla tutta, partono anche convinti, con le due grandi occasioni di Chiesa nei primi 12 minuti su cui si esalta Vicario. Poi, però, arriva il gol di Mancuso, e da lì in poi tutti i nodi della squadra di Allegri vengono subito al pettine: tanta confusione, poca tranquillità ma soprattutto poca qualità in mezzo al campo. L’Empoli così, senza rischiare nemmeno più di tanto e giocando una partita gagliarda e precisa fino alla fine, riesce a gestire i tentativi confusi dei bianconeri nella ripresa, strappando alla fine una storica vittoria. Juventus a 1 punto dopo due giornate e con già tante cose da risolvere sul taccuino dei problemi.

Il tabellino

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado (82' De Sciglio), de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur (65’ Locatelli), Danilo, Rabiot (55’ Bernardeschi); McKennie (46’ Morata); Chiesa (66’ Kulusevski), Dybala.

Serie A Juventus-Empoli 0-1, pagelle: da Danilo in poi, quanti problemi 5 MINUTI FA

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli (80’ Zurkowski); Bajrami (70’ Stulac); Mancuso (73’ Pinamonti), Cutrone (80’ Henderson).

Gol: 21’ Mancuso.

Assist: /

Note – Ammoniti: Bernardeschi, Danilo; Stojanovic, Cutrone, Isamjli.

Classifiche e risultati

Il momento social

La cronaca in 5 momenti chiave

4’ VICARIO DICE DI NO A CHIESA! Alex Sandro per Chiesa che va in porta e tira: chiude bene il primo palo Vicario! Bella parata, Juve vicina al gol.

12’ CHIESA VICINO AL GOL, ANCORA VICARIO! Giocata solitaria personale di Chiesa, che parte, salta, arriva al limite e tira da fuori mettendola all’angolino basso: Vicario si supera con un intervento spettacolare e devia in corner.

21’ GOL! MANCUSO! EMPOLI IN VANTAGGIO! Bella fuga a sinistra di Bandinelli, palla dentro, Bajrami conclude ma sulla ribattuta il più lesto è Mancuso che controlla, si coordina e brucia l'uscita di Szczesny! Empoli avanti.

71’ SUBITO LOCATELLI! Occasione per la Juventus con Kulusevski che penetra in area di rigore con una serie di giocate, traversone basso e teso per Locatelli che arriva in spaccata ma non trova lo specchio della porta di un nulla. La prima vera chance della Juve in questa ripresa.

90+2’ MIRACOLO DIFENSIVO DI DE LIGT, che chiude su Pinamonti dopo una giocata a sinistra su Bonucci. Juventus che si salva in questo finale, Empoli gagliardo e che ha giocato fino alla fine legittimando il vantaggio.

MVP

Vicario. Ci sarebbe tutto l’Empoli da premiare: da Stojanovic a Ricci, da Bandinelli al lavoro delle punte Mancuso e Cutrone, ma le due grandi parate del suo portiere in avvio probabilmente permettono ai toscani di venire fuori con questo tipo di partita. Fossero andati subito sotto, probabilmente, avremmo visto una trama diversa. E invece è andata così grazie anche ai due salvataggi su Chiesa.

Le pagelle

Fantacalcio

PROMOSSO: Mancuso. In gol allo Stadium, ma anche una grande partita. Arriveranno voti alti.

BOCCIATO: Dybala. Non riesce a prendersi immediatamente sulle spalle la Juve orfana di Ronaldo, giocando una partita un po’ prevedibile nelle sue giocate.

