Juventus-Empoli, partita valida per la 2a giornata di Serie A, andrá in scena allo Juventus Stadium di Torino sabato 28 agosto alle ore 20.45.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Kulusevski. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge, Ramsey

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone. All. Andreazzoli

Indisponibili: Parisi

Juventus-Empoli, dove vederla in tv e streaming

La sfida Juventus-Empoli verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L'Empoli è la squadra contro cui la Juventus vanta la miglior percentuale di vittorie tra quelle attualmente in Serie A (79%), frutto di 19 successi in 24 partite (3N, 2P) - min. tre sfide.

La Juventus ha vinto 11 delle 12 sfide casalinghe contro l’Empoli (1N) in Serie A, mantenendo la porta inviolata ben nove volte.

La Juventus ha perso l’ultimo match contro una squadra neopromossa in Serie A (0-1 contro il Benevento lo scorso marzo): l’ultima volta che ha subito due sconfitte di fila contro queste avversarie nel torneo risale al 1999 - non è invece mai successo in due gare interne.

La Juventus ha pareggiato 2-2 contro l’Udinese all’esordio in questo campionato, nelle precedenti 51 stagioni di Serie A solo due volte i bianconeri non hanno vinto alcuna delle prime due gare stagionali: nel 2010/11 con Luigi Delneri (1N, 1P) e nel 2015/16 con Massimiliano Allegri (2P).

La Juventus ha subito gol nelle ultime 15 partite di campionato, solo due volte nella sua storia in Serie A ha infilato una striscia più lunga con reti al passivo: 19 nell’aprile 2010 e 21 nell’ottobre 1955.

L’Empoli ha perso 1-3 contro la Lazio nel match di sabato scorso; in quattro dei precedenti cinque campionati disputati in Serie A, la squadra toscana ha perso entrambe le prime due gare stagionali.

Empoli (due) e Juventus (due) contano insieme il 40% dei legni colpiti nella prima giornata di questo campionato (quattro su 10).

Cristiano Ronaldo può andare a segno per la 19ª stagione consecutiva nei cinque maggiori campionati europei; dal 2003/04 alla fine del 2020/21, solo l’attaccante della Juventus e il centrocampista del Betis Joaquín sono andati a segno in ogni singola stagione nei Top-5.

La prossima sarà la 300ª presenza per Juan Cuadrado in Serie A - il colombiano ha segnato tre reti nelle sue ultime tre presenze in campionato, tante quante nelle precedenti 85 presenze nella competizione (registrate in quattro anni solari differenti).

Con la scorsa partita, sono diventati 25 gli incontri consecutivi disputati da Patrick Cutrone senza segnare (tra Empoli, Valencia, Fiorentina e Wolverhampton), eguagliando la sua peggior serie di digiuno dal gol nei cinque maggiori campionati europei (stabilita nel settembre 2019).

