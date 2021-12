Laha ottenuto una vittoria importante per non lasciare troppo distanza tra sé e il treno Champions (ora l'Atalanta è a -7). 2-0 contro un rimaneggiato, grazie ai gol di Cuadrado e Dybala . Non che la Juventus abbia giocato male, anzi, ma ha sbagliato davvero troppe palle gol davanti al portiere. Anchenon è stato così efficace sotto porta e ha sbagliato un paio di palloni al netto della prestazione da 'gatto matto' di Salvatore Sirigu . Ecco cheha sostituito l'ex attaccante di Real e Atlético per far entrare Moise Kean al 72'. Morata non l'ha presa proprio bene, ma Allegri ha risposto a tono...