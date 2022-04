Il derby d'Italia va all'Inter. I nerazzurri si rilanciano per lo scudetto sbancando l'Allianz Stadium grazie a un rigore di Calhanoglu nel finale di primo tempo con l'intervento doppio del Var: prima per assegnarlo, poi per farlo ripetere dopo la parata di Szczesny. La Juve crea di più, colpisce una traversa nel primo tempo (male Handanovic) e un palo nella ripresa con Zakaria (decisivo Handanovic). Nel finale la Signora protesta per contatti in area su Vlahovic e De Ligt. I campioni d'Italia si portano a -3 da Napoli e Milan (in campo lunedì contro il Bologna).

Nel primo tempo meglio la Juve, più pericolosa e aggressiva. Fioccano i gialli, Locatelli esce per infortunio. Al 44' l'episodio chiave: Dumfries a terra in area, pestone di Morata. L'arbitro viene richiamato dal Var e assegna il penalty con l'on-field review: Calhanoglu si fa ipnotizzare da Szczesny, poi si avventa sulla respinta e viene anticipato da De Ligt, dopo un rimpallo il pallone finisce in rete ma viene fischiato fallo in attacco. Irrati viene però richiamato ancora dal Var: De Ligt parte infatti prima del rigore di Calhanoglu ed è poi decisivo, quindi si ripete il penalty. E il turco non sbaglia. In avvio di ripresa altro episodio: Bastoni colpisce Zakaria, check del Var per possibile contatto dentro all'area ma viene confermata la punizione. Occasioni per la Juve: decisivo Perisic - che anticipa Vlahovic pronto a colpire da pochi passi - e destro a giro dell'ex Fiorentina largo di poco. Ma la grande chance è per Zakaria: coast to coast, Handanovic devia sul palo. Nel finale altre polemiche: la Juve chiedere rigori su Vlahovic e De Ligt, per Irrati non c'è nulla.

Il tabellino

JUVENTUS-INTER 0-1 (primo tempo 0-1)

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro (73' De Sciglio); Rabiot (85' Arthur), Locatelli (34' Zakaria); Cuadrado (84' Bernardeschi), Dybala, Morata (73' Kean); Vlahovic. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries (59' Darmian), Barella, Brozovic (77' Gagliardini), Calhanoglu (77' Vidal), Perisic; Dzeko (90' Gosens), Lautaro Martinez (59' Correa). All.: Simone Inzaghi.

Gol: 45' rig. Calhanoglu (I)

Ammoniti: Lautaro (I), Rabiot (J), Locatelli (J), Morata (J), Skriniar (I), Cuadrado (J), Perisic (I), Calhanoglu (I)

Il rigore calciato da Hakan Calhanoglu, Juventus-Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

9' TRAVERSA DELLA JUVE - Clamoroso errore di Handanovic, che smanaccia in verticale: la palla resta nell'area piccola, il portiere cade, c'è la porta vuota e dopo un rimpallo il pallone finisce sulla traversa.

45' RIGORE PER L'INTER - Pestone di Morata su Dumfries: Irrati assegna con l'on-field review.

45' CALHA SBAGLIA, POI RIPETE E SEGNA - Szczesny para, poi nel rimpallo sulla respinta l'Inter segna ma viene annullato il gol per fallo in attacco. De Ligt, decisivo nella giocata, entra però prima in area: si ripete il rigore e Calhanoglu segna.

63' VLAHOVIC A UN PASSO DAL PARI - Destro al giro dopo una giocata personale, largo di nulla.

74' PALO DI ZAKARIA - Coast to coast del centrocampista, che calcia da dentro l'area: Handanovic devia sul palo.

90' LA JUVE CHIEDERE DUE RIGORI - Prima contatto su Vlahovic, poi su De Ligt: per Irrati non c'è nulla.

Il momento social

Il migliore

Marcelo BROZOVIC - Avvio complicato con la marcatura asfissiante di Dybala, poi prende quota e smista palloni da par suo. Straordinario in fase di interdizione e in generale c’è sempre un’Inter con Brozovic e una senza...

Fantacalcio

Promosso. Adrien RABIOT - Esce tra gli applausi dello Stadium: altra ottima prova del francese, che finalmente sembra essere un giocatore ritrovato.

Bocciato. Lautaro MARTINEZ – Molto male. Senza troppi giri di parole, l’ombra del giocatore dello scorso anno. Bocciato. In quel liscio nel primo tempo su assist invitante dalla destra è racchiuso tutto il suo momento.

