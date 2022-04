Step on foot è l’inglesimo per pestone. Né più né meno: il caro, vecchio, buon pestone. Dopo Sgombriamo immediatamente il campo da dubbi: loè l’inglesimo per pestone. Né più né meno: il. Dopo l’arroventato Derby d’Italia andato in scena domenica sera a Torino questo dispositivo regolamentare ha conquistato gli onori delle cronache : il primo caso Morata-Dumfries ha portato al rigore concesso all’Inter, il secondo Bastoni-Zakaria non ha avuto la stessa fortuna ed è stato sostanzialmente ignorato dalla squadra arbitrale. Facciamo un po’ di chiarezza.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A La nemesi: Inter rilanciata dalla miglior Juve della stagione UN' ORA FA

Step On Foot: come funziona

Da Gianluca Rocchi – designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B – sono arrivate direttive piuttosto chiare in materia: lo Step on Foot come tendenza generale va punito. Perché? È un’intervento oggettivo: può sfuggire a velocità normale, forse, sarà meno lampante rispetto ad altri falli, ma di fronte alla inequivocabile immagine del “pestone” sul monitor l’arbitro richiamato all’On Field Review non può che concedere il penalty. La Var può sanare, in ultima analisi, una svista del direttore di gara: in una selva di gambe, dopotutto, può benissimo capitare che lo stesso non ravvisi tale irregolarità.

I casi del Derby d'Italia

Nel primo caso l’arbitro Massimiliano Irrati viene richiamato al monitor dopo il contatto tra Morata e Dumfries nell’area della Juventus: il pestone c’è e il fischietto di Pistoia concede come da regolamento il rigore dopo On Field Review. Nel secondo Alessandro Bastoni pesta altrettanto chiaramente il piede di Zakaria: la squadra arbitrale nutre dubbi sulla “posizione geografica” del contatto e non ritiene opportuno richiamare Irrati e farlo tornare sui suoi rispetto alla sua decisione di assegnare la punizione dal limite. Lo step on foot avviene, però, sulla linea dell’area di rigore: se non nella sua totale interezza, si concretizza chiaramente nel recinto dell’area. Questione di buon senso più che di millimetri; questione comunque oggettiva e “sanabile” attraverso il consulto al monitor.

Serve più uniformità, specialmente su un tipo di contatto oggettivo e poco sindacabile come il pestone o Step On Foot, a dir si voglia. Si scelga una linea editoriale, la si segua fino alla fine. Pena il caos più o meno totale…

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Serie A Rabiot al veleno: “Difficile giocare in 11 contro 12” 5 ORE FA