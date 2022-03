La capienza degli stadi tornerà al 100% dal primo aprile e per accedervi sarà richiesto il green pass base. E' quanto sarebbe emerso, a quanto si apprende da alcun fonti ministeriali, dalla riunione della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. Lo riporta l'ANSA. Juventus-Inter del prossimo 3 aprile con lo stadio pieno? Non è affatto una chimera anzi.e per accedervi sarà richiesto il green pass base. E' quanto sarebbe emerso, a quanto si apprende da alcun fonti ministeriali, dalla riunione della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. Lo riporta l'ANSA.

Vezzali: "Un bel segnale d'apertura"

Anche Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport del governo, si è espressa in merito all’apertura degli stadi al 100% della capienza per gli spettatori durante l’evento per celebrare il 161° anniversario di ADM a Roma: “La curva epidemiologica si sta alzando, ma con il ministro Speranza abbiamo condiviso che c’è la possibilità di dare alla Figc una deroga al 100% anche senza aspettare il 31 marzo. Il 31 marzo terminerà lo stato d’emergenza e si andrà verso una normalità che non sarà più quella pre-Covid ma daremo il segnale di un’apertura al 100% sia per gli stadi che per gli impianti al chiuso“.

