Juventus-Inter: il Derby d’Italia torna in scena dopo la per le sorti dello Scudetto 2021/2022. Ecco le parole di Pavel Nedved sul futuro di Dybala, rilasciate a DAZN nel pre partita: : iltorna in scena dopo la tiratissima finale di Supercoppa Italiana del mercoledì 12 gennaio scorso vinta dai Nerazzurri. Stavolta la cornice sarà quella dell'Allianz Stadium per una sfida decisiva. Ecco le parole di Pavel Nedved sul futuro di Dybala, rilasciate anel pre partita:

Sul momento di Dybala

"Siamo contenti di come si sta comportando Dybala, stasera gioca e ho visto una buona crescita fisica. Siamo arrivati ad un punto della stagione dove questa partita è decisiva per entrambe le squadre, per loro è decisiva per lo Scudetto e per noi per il terzo posto".

Futuro di Dybala

"Abbiamo condiviso su tutti i livelli per Dybala, è stato sempre un giocatore importante e lo sarà per la prossima squadra. Tipo di calciatore non lo so, abbiamo un giocatore infortunato come Chiesa e poi sicuramente penseremo come allestire il parco attaccanti. Ci sono idee e anche belle chiare".

Equilibrio con Dybala, Vlahovic, Morata, Cuadrado

"Potrebbe succedere ma se riusciamo a far giocare tutti insieme e difenderci insieme la squadra diventa forte".

I pensieri di Marotta su Dybala

"E' evidente che la circostanza lo porta di fianco a me perché abbiamo vissuto insieme stagioni importanti, ma io posso solo prendere atto del mancato rinnovo e non entro certo nelle dinamiche che hanno portato a questa fumata nera".

