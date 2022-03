Era dal 19 ottobre 2019 che Irrati non arbitrava la Juventus allo, quella volta fu 2-1 contro il Bologna in favore dei bianconeri. In questa stagione ha diretto in un'occasione la, sconfitto alla terza giornata dal Napoli 2-1 al San Paolo . Un precedente anche con l, con i nerazzurri sconfitti 3-1 contro la Lazio . Partita in cui è successo di tutto, tra le assegnazioni di due calci di rigore (uno per parte) e il rosso finale a Luiz Felipe.