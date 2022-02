Aggiornamento in casa Juventus: l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto giovedì mattinaè perfettamente riuscito ed i tempi di recupero sono di circa 8 mesi. Il giocatore si era infortunato durante la partita della formazione Under 23 contro la Pro Patria, in Lega Pro . I soccorsi sono intervenuti prontamente e la diagnosi parlava chiaro:Questo ildella Juventus: