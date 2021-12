l'Inchiesta Prisma (vicenda dove è coinvolta la Juventus per Cristiano Ronaldo che fino all'estate 2021 era regolarmente tesserato con i bianconeri, prima di fare ritorno al Manchester United. Si allarga(vicenda dove è coinvolta la Juventus per l'emissione di false fatture e false comunicazioni di società quotate in Borsa ) ed anche i nomi coinvolti iniziano a diventare ingombranti: sarebbe implicato nella storia ancheche fino all'estate 2021 era regolarmente tesserato con i bianconeri, prima di fare ritorno al Manchester United.

LA CARTA RONALDO

Gli inquirenti si stanno concentrando sulla ricerca della "Carta Ronaldo", ovvero quel documento di cui parlano in un'intercettazione Federico Cherubini, attuale responsabile del mercato bianconero, e Cesare Gabasio, avvocato del club. Documento che però non è ancora stato trovato nonostante l'analisi dell'intero materiale sequestrato sia quasi giunta a termine. Da qui nasce l'esigenza, secondo la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera, di sentire in prima persona Cristiano Ronaldo.

COME NEL 2006, RITORNA ENRICO STASI?

l'Operazione Ronaldo piuttosto che controllare possibili accordi sulla retribuzione del calciatore o su una buonuscita per facilitare il passaggio al Manchester United. La Juventus si sta dimostrando molto collaborativa con l'ad Arrivabene che avrebbe garantito di informarsi sui fatti. La procura di Torino sta pensando di far analizzare carte e documenti ad Enrico Stasi che ha già collaborato con i pm nel 2006, quando nel registro degli indagati figuravano Luciano Moggi e Antonio Giraudo. Nel periodo della pandemia, iniziata a febbraio 2020, gli inquirenti sono interessati a vedere come sia stata messa a bilancio piuttosto che controllare possibili accordi sulladel calciatore o su unaper facilitare il passaggio al Manchester United. La Juventus si sta dimostrando molto collaborativa con l'adLa procura di Torino sta pensando di far analizzare carte e documenti adche ha già collaborato con i pm nel 2006, quando nel registro degli indagati figuravano

I TEMPI

Per una consulenza di questo tipo, i tempi potrebbero richiedere anche 3/4 mesi di lavoro.

