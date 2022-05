Milinkovic-Savic rovina in extremis la festa della Juventus con i saluti a Chiellini e Dybala. La prima occasione è biancoceleste con Cataldi che schianta il pallone sulla traversa dopo 5 minuti. La Juve passa al 10’ con Vlahovic che tocca di testa su cross di Morata. Lo spagnolo si mette in proprio nel finale di tempo per confezionare un gol splendido che vale il raddoppio.

In avvio di ripresa Patric tocca in mischia e trova la deviaizione decisiva di Alex Sandro. La Lazio ci crede e all'ultimo minuto di recupero Basic e Milinkovic Savic sono protagonisti del contropiede che vale il pari. Lazio sempre più vicina al quinto posto.

Il Tabellino

JUVENTUS-LAZIO 2-2

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini (18’De Ligt), Alex Sandro; Miretti, Locatelli (62’Aké); Bernardeschi, Dybala (78’Palumbo), Morata (62’Pellegrini); Vlahovic (62’Kean).

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari (84'Radu), Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (76’Leiva), Luis Alberto (76’Basic); Felipe Anderson, Cabral (52’Pedro), Zaccagni.

GOL: 10’ Vlahovic, 36’ Morata, 51’ Alex Sandro (AG), 95' Milinkovic-Savic

ASSIST: Morata, Cuadrado

AMMONIZIONI: Acerbi, Bernardeschi, Cuadrado, Aké, Milinkovic-Savic, Patric

ARBITRO: Ayroldi

La cronaca in 7 momenti chiave

5’- TRAVERSA DI CATALDI! Scambio in zona centrale con ZACCAGNI e tiro improvviso del centrocampista che si stampa sulla traversa. Perin era rimasto fermo.

10’- VLAHOVIC! 1-0 JUVE! Cross dalla sinistra con i giri giusti di MORATA, il serbo sbuca sul secondo palo e insacca di testa.

30’- Giocata di MILINKOVIC SAVIC che sfonda in area di rigore e serve al centro per CABRAL, l'attaccante non impatta ma alle sue spalle ci arriva FELIPE ANDERSON chiuso in uscita bassa da PERIN.

36’- MORATA! CHE GOL!! CUADRADO riceve da DYBALA sulla trequarti, palla allaragata a sinistra su MORATA che si ricava lo spazio per il tiro all'interno dell'area inventandosi un destro che bacia il palo lontano e si infila in rete.

51’- PATRIC! LA RIAPRE LA LAZIO! Corner di CATALDI, tocco di testa di PATRIC che trova la deviazione di ALEX SANDRO appostato vicino alla linea di porta. 2-1!

70’- KEAN! Controllo di petto su suggerimento di BERNARDESCHI e girata da attaccante puro che sfiora il pallo alla sinistra di STRAKOSHA.

95'- INCREDIBILE! GOL DI MILINKOVIC SAVIC! 2-2! Contropiede Lazio con BASIC che scocca un rasoterra dai 20 metri su cui si oppone PERIN, sulla respinta il serbo non sbaglia e mette dentro.

Il Migliore

Alvaro MORATA – In assoluto il miglior giocatore del match. Serve l’assist a Dusan Vlahovic per il vantaggio, segna il momentaneo 2-0 con il destro a giro, protegge palla, smista, si sacrifica in difesa. Prestazione totale. Completamente inesauribile.

Promosso

Fabio MIRETTI – Non è continuo nella prestazione, nel senso che ogni tanto si prende qualche pausa dal match, però il giocatore sembra esserci al 200%. Gioca con personalità, pressa e non ha paura: promosso.

Bocciato

Jovane CABRAL – Prima da titolare in Serie A. Commento secco: non è Immobile e si vede. Anche ad occhio nudo.

Il Momento social

