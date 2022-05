Juventus-Lazio, match valido per la 37a giornata di campionato, è terminato sul risultato di 2-2 . Reti di Vlahovic e Morata, rimonta biancoceleste con l'autogol di Alex Sandro e la firma di Milinkovic-Savic al 95'.

1) Juve, la rifondazione deve partire dal centrocampo

Altra prestazione in chiaroscuro di questa stagione. La Juventus gioca in maniera propositiva nel primo tempo trovando due gol realizzati con un ottima intesa tra Morata e Vlahovic. Nel secondo tempo emergono le debolezze che hanno contraddistinto l'annata bianconera. La rete subita in mischia e i cambi di Allegri schiacciano la squadra negli ultimi 30 metri dando opportunità alla Lazio di essere sempre più pericolosa. La ripartenza subita all'ultimo minuto di partita che fissa il risultato sul 2-2 è l'ennesima ingenuità difensiva di una squadra apparsa spesso poco compatta. Anche questa sera la formazione di Allegri ha palesato la cronica carenza di gioco: la rifondazione dovrà per forza partire dal centrocampo con l'inserimento di giocatori di qualità e spessore internazionale.

2) Lazio, il 5° posto è un buon risultato

Il pareggio contro la Juventus garantisce la qualificazione all'Europa League e ipoteca il 5° posto. Considerando il valore della rosa e confrontato con quello delle avversarie il risultato conquistato da Sarri è sicuramente soddisfacente. Il divario con le prime 4 resta importante e si è dimostrato negli scontri diretti: 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte contro Inter, Milan, Napoli e Juventus. La difesa è stato il tallone d'achille con ben 55 reti al passivo (9a difesa), seppur nel girone di ritorno sembrava esserci stato un miglioramento. Il gioco di Sarri ha prodotto la bellezza di 74 gol, meno solo dell'Inter. Una buona base di partenza per il prossimo anno, con un paio di innesti la zona Champions può tornare un obiettivo alla portata.

3) Chiellini saluta, la fine di un'era?

17 stagioni in bianconero sempre da protagonista. La Juventus perde una bandiera e un giocatore che ha segnato un'epoca. La stagione di successi iniziata nel 2012 con 9 titoli consecutivi in bacheca ha visto la difesa a 3 bianconera pilastro di ogni stagione. La BBC formata con Barzagli e Bonucci rimarrà nella storia come una delle linee difensive più forti di sempre. Oltre ai 9 campionati, Chiellini ha alzato da capitano anche 5 Supercoppa Italiana e 5 Coppa Italia. A livello internazionale il successo è arrivato con la maglia della Nazionale e l'Europeo della scorsa estate è stato la ciliegina sulla torta di una grande carriera. Sostituirlo non sarà semplice, il suo carisma mancherà e non poco nello spogliatoio juventino.

4) Milinkovic-Savic, stagione da top player e occhio al mercato

Probabilmente la miglior stagione del Sergente da quando è alla Lazio. 11 gol, 11 assist e una continuità di rendimento che negli ultimi anni era spesso mancata. Nel gol all'ultimo secondo allo Stadium c'è tutta la qualità e freddezza del grande giocatore. Le tante voci di mercato potrebbero in questa estate concretizzarsi. L'interesse della stessa Juventus è reale e la destinazione sarebbe gradita dal serbo. Per convincere Lotito servono almeno 80 milioni, la società bianconera ci starebbe pensando da tempo per offrire ad Allegri un giocatore chiave per la creazione del gioco.

5) Dybala, quale futuro?

Tanta commozione per l'argentino nell'ultimo saluto al suo pubblico. L'addio della Joja è però diverso rispetto a quello di Chiellini: se il capitano lascia il club per una sua decisione, l'attaccante non ha trovato l'accordo per il rinnovo. Una partenza amara, dopo 7 stagioni di alti e bassi. Le ultime, costellate dagli infortuni, lasciano dei dubbi sul suo futuro. Sulla qualità assoluta del giocatore non si discute, ma negli ultimi tempi non ha mai garantito una stagione da almeno 30 presenze. Le possibili destinazioni sono al momento tutte in Italia con Inter e Roma in prima fila. Per il club acquirente una vera scommessa, ma l'eventuale premio varrebbe decisamente la spesa.

