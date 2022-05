Juventus-Lazio, match valido per la 37ª giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-2 , frutto delle reti di Dusan Vlahovic, Alvaro Morata, Alex Sandro (autorete) e Milinkovic-Savic. La gara è stata arbitrata da Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Con questo risultato i bianconeri confermano il 4° posto e salutano lo Stadium con un pareggio; la Lazio invece si prende l’Europa League. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Juventus

Mattia PERIN 6 – Attento in tutte le situazioni, soprattutto sui Cataldi. L’autogol di Alex Sandro e il tap-in di Milinkovic-Savic gli tolgono il buonumore.

Juan CUADRADO 5.5 – Rovina una sufficienza più che meritata perdendo il pallone che apre il contropiede della Lazio al novantacinquesimo. Ingenuità non da lui.

Leonardo BONUCCI 6 – Imposta bene il match, chiude i pericoli senza patire e raccoglie il patrimonio di Giorgio Chiellini. D’ora in avanti sarà lui il veterano a cui affidarsi nei momenti di più difficili.

Giorgio CHIELLINI 9 – Il voto racchiude dentro di sé tutto quello che ha rappresentato il numero 3 per i colori bianconeri: grinta, energia, cuore e leadership. In poche parole, l’anima bianconera e l’erede della coppia Del Piero-Buffon. (Dal 16’ DE LIGT 6 – Cabral è un cliente facile, ma lui non lo sottovaluta e chiude il match senza errori)

ALEX SANDRO 6 – Qualche sbandata qua e là, ma nel complesso una buona partita. Bella la verve offensiva con cui straccia il lato destro della Lazio nel primo tempo. Sfortunato sull’autorete.

Fabio MIRETTI 6.5 – Non è continuo nella propulsione, nel senso che ogni tanto si prende qualche pausa dal match, però il giocatore sembra esserci al 200%. Gioca con personalità, pressa e non ha paura: promosso.

Manuel LOCATELLI 6.5 – Doppio ruolo. Mediano davanti alla difesa con Miretti e “lavolpianesco” in mezzo ai due centrali per far uscire il pallone con qualità. Svolge tutto al meglio. (Dal 62’ AKE 6 – Che ingresso, che passo, che frequenza. Questo ragazzo può tornare molto utile in futuro)

Federico BERNARDESCHI 6.5 – Ispiratissimo. Viene dentro al campo, si fa trovare dai compagni, guida le transizioni, dribbla, prova la conclusione. Guardando l’imminente sessione di mercato: una serata da rinnovo.

Paulo DYBALA 7 – Trova sempre la posizione giusta, delizia la platea con i suoi tocchi magici e ispira il 2-0 di Morata con un colpo di tacco da fantascienza. L’ultima allo Stadium è da incorniciare. (Dal 78’ PALUMBO SV)

Alvaro MORATA 7.5 – In assoluto il miglior giocatore del match. Serve l’assist a Dusan Vlahovic per il vantaggio, segna il momentaneo 2-0 con il destro a giro, protegge palla, smista, si sacrifica in difesa. Prestazione totale. Completamente inesauribile. (Dal 62’ PELLEGRINI 5.5 – Poco reattivo sul gol del pareggio di Milinkovic-Savic)

Dusan VLAHOVIC 6.5 – Primo tempo da top player: si nasconde dietro Marusic trovando il gol dell’1-0 e mette in grandissima difficoltà Acerbi. Nella ripresa invece, complice l’atteggiamento della squadra, non brilla. (Dal 62’ KEAN 6 – Sfiora il gol con una meravigliosa girata al volo di destro)

All. Massimiliano ALLEGRI 5.5 – Un’altra serata non proprio perfetta per il tecnico livornese. Ai fini della classifica contava poco, ma il morale è sempre più a terra. In estata tantissimissimo lavoro.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6 – Incolpevole su entrambi i gol. Per il resto è ordinaria ammirazione.

Manuel LAZZARI 6 – Nel primo tempo è sempre in apnea, non riuscendo mai a trovare le contromisure giuste alla coppia Morata-Alex Sandro, mentre nella ripresa è molto più concentrato e propositivo. Sovrapposizioni devastanti. (Dall’84’ RADU SV)

PATRIC 6 – In occasione del gol di Morata recita il ruolo della vittima, facendosi schiacciare dall’attaccante spagnolo, poi all’inizio del secondo tempo ribalta la prestazione e trova la rete della speranza su calcio d’angolo.

Francesco ACERBI 6 – Dopo aver sofferto le pene dell’inferno contro Vlahovic, risorge dalle proprie ceneri e chiude la partita in crescendo.

Adam MARUSIC 5 – La sua fascia fa acqua da tutte le parti, Vlahovic gli scappa dietro le spalle in occasione del vantaggio e Bernardeschi lo fa “ballare”. Che disastro: bocciatissimo.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6.5 – Silenzioso e invisibile, come Luis Alberto, poi spietato e killer all’ultimo respiro. Se la squadra di Sarri vola in Europa League il merito è anche suo.

LUIS ALBERTO 5.5 – Niente di che, ad essere onesti. Anzi, a dirla tutta: insufficiente. Non brilla in nulla e non lo vedi quasi mai. Stagione in chiaroscuro per lui. (Dal 76’ BASIC 6 – Il gol di Milinkovic-Savic nasce dal suo break: che bravo!)

Danilo CATALDI 6 – Spaventa la Juventus con una traversa al quinto minuto e ci prova anche fine primo tempo. Sufficienza meritatissima. (Dal 77’ LEIVA SV)

FELIPE ANDERSON 5.5 – A due facce. Quarantacinque minuti sempre nel vivo della manovra e quarantacinque minuti in cui è l’ombra di sé stesso. Una bella istantanea della sua carriera.

Jovane CABRAL 4.5 – Prima da titolare in Serie A. Commento secco: non è Immobile e si vede. Anche ad occhio nudo. (Dal 52’ PEDRO 6 – Tutta un’altra pasta rispetto a Cabral. Sfiora l’incrocio dei pali con un mancino telecomandato)

Mattia ZACCAGNI 6.5 – Il piano partita della Lazio di Sarri lo promuove a go-to-guy offensivo, ma per quanto lui cerchi di creare i presupposti la squadra non riesce a concretizzare. Il migliore dei suoi.

All. Maurizio SARRI 6.5 – Questa squadra fa ancora acqua da tutte le parti difensivamente parlando, ma con il giusto mercato non può che migliorare. Intanto è arrivata la qualificazione all’Europa League: traguardo non banale.

