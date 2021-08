Il nuovo centrocampista della Juventus Manuel Locatelli, acquistato dal Sassuolo, si è presentato in conferenza stampa all’Allianz Stadium. Ecco le sue parole. "La Juventus è sempre stato il sogno che avevo da bambino. Abbiamo una famiglia juventina, è una doppia emozione per me. Non vedo l'ora di iniziare. I bianconeri sono sempre stati la mia priorità. La trattativa non è stata facile, ma fortunatamente sono qui. C'è stato un momento in cui sono stato in pensiero, ma per fortuna poi è andato tutto bene".

Giocare con Ronaldo è un sogno... Lo guardavo su YouTube e ora sono qui

Bonucci e Chiellini

"Mi ha impressionato la mentalità che hanno, mi aveva impressionato già quando Leo era venuto al Milan. Ci siamo sentiti spesso in questo periodo e l'abbraccio con Giorgio è stato bellissimo. Mi tratta come un fratellino".

Allegri, Milan e Sassuolo

"Un orgoglio essere allenato da lui, sono pronto ad imparare. Devo migliorare tanto. Il Milan è stata una pagina bellissima per me. Il Sassuolo mi ha aiutato a riprendermi".

Ronaldo e Marchisio

"Giocare con Ronaldo è un sogno... Lo guardavo su YouTube e ora sono qui. Ripercorrere la carriera di Marchisio sarebbe fantastico, l'ho anche sentito prima di venire qui. Sarebbe bello fare il suo percorso".

Vincere

"Non so se siamo i favoriti, ma vogliamo vincere perché questo è il nostro obiettivo".

La fiducia

"Con De Zerbi si era creato un legame speciale. Per me è stato importante perché mentalmente ero fragile. Avere la fiducia del mister sicuramente aiuta tutti".

Il numero 27

"Sì il 27 perché è un numero che mi piace ed è un'avventura nuova. Speriamo sia di buon auspicio".

Come cambia la Juve con l'acquisto di Locatelli

